Πολίτες φοιτητές και εργαζόμενοι περιγράφουν τις στιγμές που βίωσαν με την ισχυρή σεισμική δόνηση

Τις στιγμές αγωνίας που βίωσαν με την σεισμική δόνηση που είχε επίκεντρο την Πάφο στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου και εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα περιγράφουν πολίτες που εξήλθαν των κτιρίων όπου στεγάζονται οι εργασίες τους αλλά και οι κατοικίες τους, αλλά και πολλοί φοιτητέςπου φοιτούν στο ΤΕΠΑΚ Πάφου.

Κάποιοι εκ των φοιτητών, όπως ανέφεραν, βρίσκονταν στις κουζίνες του ΤΕΠΑΚ Πάφου όπου άκουσαν τον πρώτο θόρυβο. Όπως αναφέρουν, απευθείας τους κάλεσαν οι καθηγητές τους να εξέλθουν του κτιρίου, πράγμα που έπραξαν.

Ενδεικτικά ο Βασίλης Χερουβίμ φοιτητής του ΤΕΠΑΚ που αισθάνθηκε το σεισμό, ανέφερε πως δεν ανησύχησε ιδιαίτερα γιατί γνώριζε για τις αντισεισμικές μελέτες που έγιναν στο κτίριο του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο με αποτέλεσμα να αισθάνεται ασφάλεια.

Μαθήτρια η Παναγιώτα Χρίστου που βρίσκονταν στο χώρο εστίασης ανέφερε πως βγήκε έξω κατεβαίνοντας τις σκάλες, ενώ βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Η φοιτήτρια Κυριακή Σοφοκλέους εξέφρασε την ανησυχία της, λέγοντας πως κάθονταν στην καφετέρια και όταν έγινε αισθητή η σεισμική δόνηση και άμεσα εξήλθε του κτιρίου.

Ευχήθηκε επίσης όλος ο κόσμος να είναι καλά και να μην επαναληφθεί άλλη σεισμική δόνηση. Φοιτητής του ΤΕΠΑΚ που βρίσκονταν στην κουζίνα αναφέρθηκε στα πράγματα που μετακινούνταν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης, ενώ φοιτήτρια ανέφερε πως τα φωτιστικά κουνιούνταν δεξιά και αριστερά. Πολίτες που βρίσκονταν σε πολυκαταστήματα αισθάνθηκαν , όπως αναφέρουν τρόμο και κράτησαν την ψυχραιμία τους μέχρι να εξέλθουν αυτών.

Σημειώνεται πως ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας. Έγινε επίσης αντιληπτός στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου