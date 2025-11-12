Προώθηση στις Βαλτικές από ΕΤΑΠ Πάφου

Στις Βαλτικές βρίσκονται αυτές τις μέρες εκπρόσωπος της ΕΤΑΠ Πάφου και αριθμός ξενοδόχων της περιοχής όπου συμμετάσχουν σε εργαστήρια που διοργανώνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένο οίκο δημοσίων σχέσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, τα εργαστήρια/παρουσιάσεις στις Βαλτικές θα διεξαχθούν στις 11-13 Νοεμβρίου 2025 στις πόλεις Βίλνιους-Λιθουανίας , Ρίγα-Λετονίας, και Τάλλιν-Εσθονίας και αναμένεται να συμμετάσχουν πέραν των 120 προσκεκλημένων τουριστικών πρακτόρων από τις χώρες αυτές.

Στόχος των εργαστηρίων αυτών είναι η ενημέρωση εμπορικών συνεργατών για την Επαρχία ως Τουριστικό προορισμό, τις εμπειρίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε ολόχρονη βάση.

Η ΕΤΑΠ αναφέρθηκε ακολούθως στην Ryanair που για την χειμερινή περίοδο 2025-2026 αλλά και την ερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο 2026 εκτελεί ανά βδομάδα προς Πάφο,2 πτήσεις από Καούνας και 2 από Ρίγα.

Όπως διαφαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία οι αγορές αυτές, προστίθεται στην ανακοίνωση, έχουν καταγράψει ικανοποιητικές αυξήσεις τα τελευταία χρόνιαμε το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι μεμονωμένοι επισκέπτες(FIT).

Ενδεικτικά η ΕΤΑΠ αναφέρει πως το σύνολο των αφίξεων από Λετονία και Λιθουανία το 2024, ήταν περίπου 50,000.

Η όλη προσπάθεια συμμετοχής σε εκθέσεις και εργαστήρια, η φιλοξενία τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων, ενέργειες Δημοσίων σχέσεων και άλλες προωθητικές δράσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών των φορέων και επιχειρηματιών της Πάφου, του Υφυπουργείου Τουρισμού και άλλων, για περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και προσέλκυση επισκεπτών σε ολόχρονη βάση, καταλήγει η ΕΤΑΠ στην ανακοίνωση της .