Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Προώθηση στις Βαλτικές από ΕΤΑΠ Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Στις Βαλτικές βρίσκονται αυτές τις μέρες εκπρόσωπος της ΕΤΑΠ Πάφου και αριθμός ξενοδόχων της περιοχής όπου συμμετάσχουν σε εργαστήρια που διοργανώνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένο οίκο δημοσίων σχέσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, τα εργαστήρια/παρουσιάσεις στις Βαλτικές θα διεξαχθούν στις 11-13 Νοεμβρίου 2025 στις πόλεις Βίλνιους-Λιθουανίας , Ρίγα-Λετονίας, και Τάλλιν-Εσθονίας και αναμένεται να συμμετάσχουν πέραν των 120 προσκεκλημένων τουριστικών πρακτόρων από τις χώρες αυτές.

Στόχος των εργαστηρίων αυτών είναι η ενημέρωση εμπορικών συνεργατών για την Επαρχία ως Τουριστικό προορισμό, τις εμπειρίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε ολόχρονη βάση.

Η ΕΤΑΠ αναφέρθηκε ακολούθως στην Ryanair που για την χειμερινή περίοδο 2025-2026 αλλά και την ερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο 2026 εκτελεί ανά βδομάδα προς Πάφο,2 πτήσεις από Καούνας και 2 από Ρίγα.

Όπως διαφαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία οι αγορές αυτές, προστίθεται στην ανακοίνωση, έχουν καταγράψει ικανοποιητικές αυξήσεις τα τελευταία χρόνιαμε το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι μεμονωμένοι επισκέπτες(FIT).

Ενδεικτικά η ΕΤΑΠ αναφέρει πως το σύνολο των αφίξεων από Λετονία και Λιθουανία το 2024, ήταν περίπου 50,000.

Η όλη προσπάθεια συμμετοχής σε εκθέσεις και εργαστήρια, η φιλοξενία τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων, ενέργειες Δημοσίων σχέσεων και άλλες προωθητικές δράσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών των φορέων και επιχειρηματιών της Πάφου, του Υφυπουργείου Τουρισμού και άλλων, για περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και προσέλκυση επισκεπτών σε ολόχρονη βάση, καταλήγει η ΕΤΑΠ στην ανακοίνωση της .

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα