Στην δημοσιότητα το όνομα του 80χρονου που καταπλακώθηκε από τον γεωργικό του ελκυστήρα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Στη δημοσιότητα δόθηκε το όνομα του 80χρονου που βρήκε τραγικό θάνατο όταν στις 12:00 το μεσημέρι καταπλακώθηκε από τον γεωργικό του ελκυστήρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία πρόκειται για τον Φίλιππο Σωκράτους, 80 χρονών, από τη Δρυμού της Πάφου. Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του 80χρονου , θα διενεργηθεί αύριο Πέμπτη η ώρα 11:00.

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, σήμερα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, 80χρονος Ελληνοκύπριος, κάτοικος χωριού της επαρχίας Πάφου, ο οποίος από το πρωί είχε μεταβεί με το τρακτέρ στο περιβόλι του, και δεν είχε επιστρέψει στην κατοικία του, αναζητήθηκε από συγγενικό του πρόσωπο σε δρομολόγια που συνήθως ακολουθεί,και εντοπίστηκε νεκρός σε χαράδρα βάθος τριών περίπου μέτρων, παραπλεύρως αγροτικού δρόμου, εγκλωβισμένος κάτω από το τρακτέρ του.

Ο 80χρονος, είπε ο κ. Νικολάου, ο οποίος από το ατύχημα έχασε τη ζωή του, απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από την Τροχαία Πάφου.

Στο μεταξύ κάτοικοι της περιοχής χαρακτήρισαν τον 80χρονο ως ένα ήσυχο άνθρωπο και δραστήριο και εξέφρασαν την λύπη τους για το τραγικό περιστατικό.

