Συνάντηση με τον Δ. Ιεροκηπίας θα έχει την άλλη εβδομάδα η Επ. Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων για το καταφύγιο στην Πάφο

Το καταφύγιο για τα ζώα την Πάφο είναι ενήμερο ότι δεν μπορούσε να παραμείνει εκεί που βρίσκεται σήμερα, ανέφερε η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι όλα τα θέματα επιλύονται με την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων ξεκαθάρισε πως οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι και η κεντρική κυβέρνηση, και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, και οι Φιλοζωικές οργανώσεις Σε δηλώσεις της η κ. Θεοδοσίου ανέφερε πως το θέμα με το καταφύγιο ζώων στην Πάφο , σύμφωνα με ενημέρωση που έτυχε από τον Δ. Ιεροκηπίας, δεν είναι τώρα που ξεκίνησε και ανακοίνωσε πως την άλλη εβδομάδα επί του θέματος θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Ιεροκηπίας.

Γνωρίζουν, είπε χαρακτηριστικά η κ. Θεοδοσίου και οι δύο πλευρές, ότι αργά ή γρήγορα έπρεπε να κλείσει εκείνο το καταφύγιο και για αυτό συμπλήρωσε έπρεπε να συνεργαστούν για την επίλυση του θέματος της μετακίνησης και της φύλαξης των 2000 ζώων.

Όλοι είπε , «φταίμε αλλά κυρίως φταίει ο Δήμος Ιεροκηπίας στα όρια του οποίου βρίσκεται στο καταφύγιο και οι υπεύθυνοι του καταφυγίου». Αυτό που επείγει τώρα είναι, όπως είπε, να εξεταστεί πως μπορεί να επιλυθεί η απομάκρυνση και η σωστή κατανομή των ζώων.

Το Κράτος, είπε η κ. Θεοδοσίου, έχει την ευθύνη στο να εξετάζει τι γίνεται με την ευημερία αυτών των ζώων , προσθέτοντας ωστόσο πως οι Κτηνιατρικές υπηρεσίες εξέταζαν συχνά το καταφύγιο και εξέταζαν τα ζώα και τις εγκαταστάσεις φύλαξης τους.

Το Γραφείο της συνέχισε, συζήτησε με τον υπεύθυνο του καταφυγίου ζώων διάφορα θέματα και του ζητήθηκε να αποστείλει σχετική επιστολή στην οποία να ζητά όπως εξευρεθεί χαλίτικη γη για την δημιουργία νέου καταφυγίου.

Επι τούτου είπε η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων αναμένουμε τις λεπτομέρειες για να τις προωθήσουμε στο αρμόδιο Υπουργείο που υπάγεται το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Η κ. Θεοδοσία έθεσε έντονα δύο θέματα που πρέπει να συντρέχουν, όπως την κατασκευή νέου ιδιωτικού καταφυγίου και κατασκευή περιφερειακού υποστατικού προσωρινής φύλαξης σκύλων .

Καταληκτικά η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων αναφέρθηκε στο ολιστικό σχέδιο δράσης το οποίο έχει παραδώσει πρόσφατα στα τρία Υπουργεία, λέγοντας πως ίσως αυτή η περίπτωση να αναδειχθεί καταλυτική στην εφαρμογή αυτού του ολιστικού σχεδίου δράσης.

Είναι είπε χαρακτηριστικά ένας φαύλος κύκλος και πρέπει πολλές δράσεις να γίνουν μαζί προκειμένου να επιλυθούν τέτοια και άλλα παρόμοια θέματα.