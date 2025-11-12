Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νέο Δ.Σ.της Ομοσπονδίας Γονέων Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Πάφου για την Σχολική Χρονιά 2025-2026 εκλέχθηκε τις 10/11/25 και απαρτίζεται από τους: Μαρία Κλεοβούλου -Πρόεδρος Ι´ Δημοτικό Σχολείο Πάφου

Ανδρέας Ψάλτης -Αντιπρόεδρος Γ´ Δημοτικό Σχολείο Πάφου

Καρολίνα Κυπριανού -Γραμματέας Θ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου"Κουπάτειο"

Χάρης Σοφοκλέους -Ταμίας ΙΑ´ Δημοτικό Σχολείο Πάφου 

Μαρία Γεωργίου -Β. Γραμματέας Δημοτικό Σχολείο Κισσόνεργας

 Χριστόφορος Κουλαξίδης -Β. Ταμίας ΙΓ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου

και Μέλη: Σωτηρούλα Χρίστου, Α ´ Δημοτικό Γεροσκήπου Ειρήνη Θαλασσινού, Β ´ Δημοτικό Γεροσκήπου Μαρία Βασίλη, Δημοτικό Αγίου Νικολάου Χλώρακας Μαρία Νικολάου, Δημοτικό Αγίου Στεφάνου Χλώρακας Σταυρούλα Ταλιώτη Δημοτικό Σχολείο Μεσόγης

