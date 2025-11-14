Στήριξη στον 5χρονο Αβραάμ από την κυβέρνηση για την μετάβαση του στο Ισραήλ για σκοπούς αποθεραπείας

Μέρα συγκίνησης ήταν η χθεσινή για την οικογένεια του μικρού Αβραάμ ηλικίας 5 ετών που διαγνώστηκε με την σπάνια και σοβαρή νόσο που ονομάζεται ADEM (Οξεία Διάχυτη Εγκεφαλομυελίτιδα), μετά την ανάρτηση της μητέρας του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ότι τα έξοδα της μεταφοράς του γιού της στο εξωτερικό για να τύχει πλήρης αποθεραπείας θα παραχωρηθούν από την κυβέρνηση.

Ενδεικτικά η μητέρα του Αβραάμ ανέφερε ότι χτες στις 16:56 το απόγευμα δέχτηκε το πιο ζεστό, γεμάτο ελπίδα, τηλεφώνημα των τελευταίων ημερών, λέγοντας πως επικοινώνησε μαζί της τηλεφωνικώς ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος της ανακοίνωσε πως το κυπριακό κράτος θα αναλάβει το κόστος για τη μεταφορά και τη θεραπεία του Αβραάμ στο Ισραήλ.

Η μητέρα του Αβράαμ ευχαριστεί θερμά την Κυπριακή κυβέρνηση για την απόφαση της αλλά και όλους όσους στάθηκαν δίπλα τους αυτές τις δύσκολες ημέρες.

Ευχαρίστησε επίσης κάθε άνθρωπο που προσευχήθηκε, που έκανε μια δωρεά, που μοιράστηκε την ιστορία τους ή απλώς που τους έστειλε μια λέξη αγάπης. Η ανταπόκρισή του κόσμου συνέχισε, ήταν απίστευτη και τους έδωσε τη δύναμη να συνεχίσουνε.

Ανακοίνωσε επίσης πως η σελίδα που ανοίξανε για τη συγκέντρωση χρημάτων θα κλείσει και τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την πλήρη αποθεραπεία του Αβραάμ.

Μαζί καταλήγει « αποδείξαμε πως η ανθρωπιά δεν έχει σύνορα».

Σημειώνεται πως οι γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων Alder Hey ενημέρωσαν την οικογένεια του 5χρονου ότι η κατάστασή του είναι κρίσιμη και φοβούνται ότι μπορεί να μην αναρρώσει με την υπάρχουσα θεραπεία. Υπάρχουν Νοσοκομεία στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες που εξειδικεύονται στη θεραπεία της ADEM και έχουν σημειώσει επιτυχίες σε περιπτώσεις όπως του Αβραάμ.

Η οικογένεια προσπαθούσε απεγνωσμένα να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα για να μεταφέρει το παιδί της σ’ ένα από αυτά τα Νοσοκομεία, δίνοντάς του την καλύτερη δυνατή ευκαιρία να επιζήσει και να αναρρώσει.