Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Αναρίτας

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Αναρίτας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 13:40, εκδηλώθηκε πυρκαγιά εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Αναρίτας.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 14:25 αφού έκαψε έκταση δύο δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα και 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.