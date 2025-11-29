Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Τραυματισμός δύο νεαρών σε τροχαίο στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ο τραυματισμός δύο νεαρών είναι ο απολογισμός οδικής σύγκρουσης στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 11.40 χθες το βράδυ, στην οδό Μόρφου, στην Πάφο, ενώ 19χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα, με συνεπιβάτη 17χρονο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, η οποία προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και σε μεταλλικό κιγκλίδωμα και ανατράπηκε.

Οι 19χρονος και 17χρονος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, ενώ ο 17χρονος τραυματίστηκε και στο χέρι.

Οι  δύο νεαροί νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Η Τροχαία Πάφου διερευνά την αιτία της πρόκλησης του τροχαίου.

(ΚΥΠΕ/ΚΠ/)

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα