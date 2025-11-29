Τραυματισμός δύο νεαρών σε τροχαίο στην Πάφο

Ο τραυματισμός δύο νεαρών είναι ο απολογισμός οδικής σύγκρουσης στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 11.40 χθες το βράδυ, στην οδό Μόρφου, στην Πάφο, ενώ 19χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα, με συνεπιβάτη 17χρονο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, η οποία προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και σε μεταλλικό κιγκλίδωμα και ανατράπηκε.

Οι 19χρονος και 17χρονος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, ενώ ο 17χρονος τραυματίστηκε και στο χέρι.

Οι δύο νεαροί νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Η Τροχαία Πάφου διερευνά την αιτία της πρόκλησης του τροχαίου.

(ΚΥΠΕ/ΚΠ/)