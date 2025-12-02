To τελευταίο νεαρό ζευγάρι έφυγε από την Μηλιού πριν 15 χρόνια σύμφωνα με την κοινοτάρχη Εύα Χρυσάνθου

Το θέμα της αστυφιλίας πλήττει και την μικρή κοινότητα της Μηλιού αναφέρει η πρόεδρος του Κ.Σ. Μηλιούς, Εύα Χρυσάνθου, προσθέτοντας πως αυτό συμβαίνει και στις περισσότερες κοινότητες της επαρχίας Πάφου.

Σε δηλώσεις της στον «Π» η κ. Χρυσάνθου ανέφερε ενδεικτικά πως το τελευταίο νεαρό ζευγάρι έφυγε από τη Μηλιού πριν από 15 χρόνια, πρσθέτοντας πως το 70% των κατοίκων είναι συνταξιούχοι που ασχολούνται με τα πορτοκάλια, τις ελιές, τα καρύδια, τους λαχανόκηπους και τα φρέσκα αυγά από το κοτέτσι τους.

Η κοινοτάρχης υπογράμμισε επίσης ότι η κοινότητα έχει προχωρήσει σε διαβήματα για ένταξη στα στεγαστικά σχέδια της κυβέρνησης, με στόχο την προσέλκυση νεαρών ζευγαριών, ενώ ελπίζει πως η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς θα αποτελέσει ένα πρόσθετο κίνητρο εγκατάστασης νέων κατοίκων.

Αναφερόμενη στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη λειτουργία του ΕΟΑ Πάφου, η κ. Χρυσάνθου εξέφρασε την απογοήτευσή της αναφέροντας πως «δυστυχώς, μετά από ενάμιση χρόνο λειτουργίας, ο οργανισμός δεν έχει ακόμη στελεχωθεί και αδυνατεί να φέρει εις πέρας την αποστολή του».

Επεσήμανε ακόμη πως η μεταρρύθμιση έγινε για να βοηθηθούν οι κοινότητες, όμως ο απλός πολίτης ταλαιπωρείται και επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος, συμπλήρωσε.

Η πρόεδρος του Κ.Σ. Μηλιούς ανέφερε ακόμη ότι, πρέπει να τροχοδρομηθούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη κάποιων μονίμων υπαλλήλων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου,λέγοντας χαρακτηριστικά πως «οι κοινότητες νιώθουν σαν ένα καράβι ακυβέρνητο».

Παρ’ όλα αυτά, η κοινοτική αρχή, όπως είπε, συνεχίζει να διεκδικεί έργα ανάπτυξης, όπως τη δημιουργία χώρου στάθμευσης δέκα οχημάτων και την αναπαλαίωση ενός παλιού ελαιόμυλου και ελαιοτριβείου, για τα οποία ήδη έχουν γίνει απαλλοτριώσεις και αναμένονται οι τελικές άδειες.

Ερωτηθείσα σχετικά ανέφερε πως η Μηλιού συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μικρότερα χωριά της Κύπρου, με περίπου 50 κατοίκους — 30 ντόπιους και 20 αλλοδαπούς (Γερμανούς, Ρώσους και Βρετανούς) που διαμένουν μόνιμα ή εποχιακά.

Παρά το μικρό της μέγεθος, εντούτοις η κοινότητα διατηρεί τουριστικές επαύλεις και ένα ανακαινισμένο πολιτιστικό κέντρο, ενώ διοργανώνει δενδροφυτεύσεις και καθαρισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, κατέληξε.