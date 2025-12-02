Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Φάκελο Υποψηφιότητας για την ένταξη των Κοιλ. Ξερού και Διαρίζου στα Αποθέματα Βιόσφαιρας της UNESCO

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ετοιμασία Φακέλου Υποψηφιότητας για την ένταξη των Κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου στα Αποθέματα Βιόσφαιρας της UNESCO, από το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων Αντωνίας Θεοδοσίου .

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, του προέδρου του Συμπλέγματος κοινοτήτων Διαρίζουν και συντονιστή του έργου Χάρι Πάζαρου, η περιοχή της μελέτης περιλαμβάνει συνολικά 32 κοινότητες καθως και 4 εγκαταλελειμμένους οικισμούς, των οποίων τα διοικητικά όρια εφάπτονται ή γειτνιάζουν με τις κοίτες των ποταμών Ξερού και Διαρίζου.

Οι κοινότητες είναι οι εξής, προστίθεται στην ανακοίνωση, Άγιος Ιωάννης, Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων, Άγιος Νικόλαος, Αμαργέτη, Αναρίτα, Αρμίνου, Αξύλου, Γαλαταριά, Ελεδιώ, Κέδαρες, Κελοκέδαρα, Κιδάσι, Κοιλίνια, Κούκλια, Μαμώνια, Μανδριά, Μέσανα, Μηλικούρι, Νατά, Νικόκλεια, Παναγιά, Πενταλιά, Πραιτώρι, Πραστειό, Σαλαμιού, Στατός–Άγιος Φώτιος, Σταυροκόννου, Τραχυπέδουλα, Φασούλα, Φιλούσα Κελοκεδάρων και Χολέτρια.

Η προκήρυξη αφορά την εκπόνηση της απαιτούμενης τεκμηρίωσης, χαρτογράφησης και συλλογής δεδομένων, σύμφωνα με τα κριτήρια της UNESCO. Η προθεσμία υποβολής προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 15/12/2025 Ώρα 8:00π.μ., καταλήγει η ανακοίνωση.