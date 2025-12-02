Σύλληψη για την φωτιά οχήματος στην Πάφο

Ζελένσκι: Συμφωνήσαμε με τις ΗΠΑ ένα σχέδιο 20 σημείων - Ευκαιρία να τερματιστεί ο πόλεμος

Στην σύλληψη ενός προσώπου προχώρησε η Αστυνομία Πάφου  για υπόθεση εμπρησμού οχήματος σε χωριό της επαρχίας Πάφου .

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης φωτιάς σε αυτοκίνητο, η Αστυνομία προχώρησε σήμερα στη σύλληψη ενός προσώπου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση , πρόκειται για 44χρονο, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί της Τρίτης , (γύρω στις 05:40), σε αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χωριό της επαρχίας Πάφου.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

