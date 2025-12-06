Τα προβλήματα ταλανίζουν τον κλάδο των επαγγελματιών ψαράδων της Πάφο

Στα προβλήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν τον κλάδο των επαγγελματιών ψαράδων αναφέρθηκε στο Σάββατο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παράκτιας Αλιείας- Τμήμα Πάφου Λεωνίδας Λεωνίδου στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου επ’ ευκαιρίας της εορτής του Αγίου Νικόλα προστάτη των ναυτικών.

Την ημέρα του Αγίου Νικολάου είπε ο κ. Λεωνίδου, έχουνε καθιερώσει εδώ και πολλά χρόνια να απέχουνε από το ψάρεμα και να συγκεντρώνονται στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου για να γιορτάσουνε.

Ο κ. Λεωνίδου αναφέρθηκε στα κύρια αιτήματα τους για το λιμανάκι της Κάτω Πάφου που είναι μεταξύ άλλων η εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης για τους ψαράδες, η επιδιόρθωση της (μπούκας) του Λιμανιού - έξοδος σκαφών για την προστασία τους από τις νοτιοδυτικές θαλασσοταραχές και η παραχώρηση χώρου στέγασης για τις ανάγκες του Σωματίου. Επίσης αναφέρθηκε στην δημιουργία ειδικού χώρου για την απευθείας πώληση ψαριών στους καταναλωτές, αλλά έγειρε και το θέμα της καθαριότητας και της εκβάθυνσης της λεκάνης.

Πρόσθεσε πως σύμφωνα με πληροφορίες που κατέχει το Σωματείου φέρεται να γίνονται σκέψεις για αφαίρεση των κύβων με μπετόν, προσθέτοντας πως αυτό δεν θα το επιτρέψουν οι επαγγελματίες ψαράδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εκτός αν προστεθούν ισοβάθμια υλικά θέτοντας παράλληλα και το θέμα της επικινδυνότητας .

Ακολούθως αναφέρθηκε και στην χορηγία που πρέπει να καταβληθεί για τις ζημιές που τους προκαλούν τα δελφίνια. Ενδεικτικά σημείωσε πως τα κιλά ψαρέματος που εφάρμοσε το Τμήμα Αλιείας είναι λανθασμένα γιατί ορισμένοι επαγγελματίες ψαράδες είναι αδικημένοι. Συγκεκριμένα σημείωσε πως οι επαγγελματίες ψαράδες που έκαναν το 2023, 1.500 kg και πάνω, θα λαμβάνουν full χορηγία και οι υπόλοιποι μερικώς, σημειώνοντας πως το σχέδιο « κλείδωσε» κατά την έκφραση του για 5 χρόνια και δεν τους ενδιαφέρει πόσα κιλά έκαναν το 2024 ή το 2025.

Σχετικά με το λιμανάκι της Κάτω Πάφου που δραστηριοποιούνται ανέφερε πως δυστυχώς ο χώρος αυτός ανήκει στον Δήμο Πάφου, στην Αρχή Λιμένων και στο Τμήμα Αρχαιοτήτων ζητώντας παράλληλα και επιτακτικά πλέον, νέο χώρο ελλιμενισμού. Εμείς είπε ο κ. Λεωνίδου « θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτόν τον χώρο με αξιοπρέπεια με ασφάλεια και σεβασμό με ένα χώρο λειτουργικό για τους ψαράδες και πιστεύομαι ότι με καλή συνεργασία και με καλή διάθεση μπορούν να επιλυθούν τα χρόνια προβλήματα».

Ευχήθηκε επίσης όπως η Πολιτεία σταθεί δίπλα τους με πρακτικές λύσεις, και όχι μόνο με λόγια. Επεσήμανε ακόμη πως η θάλασσα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση και πως το έργο τους ως ψαράδες έχει καταστεί πολύ δύσκολο και επικίνδυνο.

Ωστόσο, είναι μεγάλης σημασίας, είπε, «και ενημερώνουμε τους τεχνοκράτες για τα υποθαλάσσια είδη που είναι προς εξαφάνιση τώρα με την κλιματική αλλαγή, όπως ορισμένα είδη ψαριών, μικροοργανισμοί, χλωρίδα, αχινοί, σφουγγάρια και πολλά άλλα είδη».

Στόχος τους, όπως είπε, είναι η εξεύρεση λύσεων για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Πρέπει να το κρατήσουμε τουλάχιστον όπως έχει σήμερα και να μην αφήσουμε να σπάσει η αλυσίδα στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ώστε να το παραδώσουμε στην επόμενη γενιά υγιές, κατέληξε.