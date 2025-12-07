Το έργο του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό εξήρε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, η οποία -παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες- παρέστη στο Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι, «Χριστουγεννιάτικο Όνειρο» που διοργανώθηκε στο Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη στη Γεροσκήπου την Κυριακή με διοργανωτή τον Αλέξη Κούλα και με στόχο τη στήριξη του Συνδέσμου. Μέρος των εσόδων θα δοθούν προς στήριξη των προγραμμάτων του Παγκύπριου Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό.

Η κ. Χατζημανώλη σημείωσε, μιλώντας στην εκδήλωση, ότι απώτερος στόχος του Συνδέσμου είναι η αποδοχή και συμπερίληψη των ατόμων με αυτισμό, με γνώμονα πάντα να απολαμβάνουν σε ίση βάση όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Εδωσε συγχαρητήρια στους διοργανωτές για αυτή την πρωτοβουλία, προσθέτοντας πως χωρίς τους εθελοντές και χωρίς ανθρώπους με συναίσθηση, δυστυχώς δεν μπορούμε να στηρίξουμε όλες αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν. Είπε ακόμη πως αποτελεί καθήκον τους να είναι δίπλα στους ανθρώπους που έχουν μεγάλες ανάγκες.

Επιπρόσθετα στον χαιρετισμό της η κ. Χατζημανώλη συνεχάρη τον Αλέξη Κούλα, για την πρωτοβουλία αυτή, μια προσπάθεια, που ενώνει την κοινότητα, που προωθεί την αλληλεγγύη, και μεταφέρει το πραγματικό πνεύμα των Χριστουγέννων σε μικρούς και μεγάλους, όπως είπε . Η Υφυπουργός Ναυτιλίας αναφέρθηκε και στους εθελοντές της φετινής εκδήλωσης, που αδιάκοπα, και με αγάπη για τον συνάνθρωπο, παραμένουν πιστοί στις αξίες και αρετές του εθελοντισμού, που πρεσβεύουν την δύναμη της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, όχι μόνο τις γιορτινές μέρες, αλλά και ολόχρονα, ως στάση ζωής.

Εξάλλου σε δηλώσεις της η Διευθύντρια του Συνδέσμου για άτομα με Αυτισμό Μαρίνα Φυλακτού έστειλε το μήνυμα πως ο Σύνδεσμος στηρίζει ανθρώπους που αξίζουν ευκαιρίες, σεβασμό και κατανόηση. Προωθούμε, είπε, αξίες που ενώνουν, την αποδοχή, τη συμπερίληψη και την ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού αλλά και τις οικογένειες τους. Ακολούθως η κ. Φυλακτού ευχαρίστησε την Υφυπουργό Ναυτιλίας για την παρουσία της αλλά και τον Αλέξη Κούλα και τη σύζυγο του Λυγία για την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Τέλος ο διοργανωτής της εκδήλωσης Αλέξης Κούλας ανέφερε πως η πρωτοβουλία είχε τροχοδρομηθεί εδώ και αρκετούς μήνες με σκοπό την ενίσχυση των προγραμμάτων του Παγκύπριου Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό και εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη συμμετοχή του κοινού.