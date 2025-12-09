Επιστολή επέδωσαν μαθητές του Δημ.Αργάκας στον Δήμαρχο Π.Χρυσοχούς με τα αιτήματα τους

Επιστολή επέδωσαν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αργάκας στον Δήμαρχο Πόλης Χρυσοχούς με τα αιτήματα τους.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς υποδέχτηκε σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2025, τους μαθητές και εκπαιδευτικούς της Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αργάκας, οι οποίοι παρέδωσαν επιστολή στο Δήμαρχο Πόλης Χρυσοχούς, κ. Γιώτη Παπαχριστοφή, με αίτημα την επιδιόρθωση και την βελτίωση των υποδομών του Πάρκου στην Αργάκα, το οποίο βρίσκεται δίπλα από το σχολείο τους.

Ο Δήμαρχος , κ. Παπαχριστοφή καλωσόρισε τους μικρούς δημότες και τους συνεχάρη για την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά.

Διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος θα προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για αναβάθμιση του Πάρκου με στόχο να δημιουργηθεί ένας ευχάριστος και ασφαλής χώρος για τα παιδιά και τις οικογένειες τους.