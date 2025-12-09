Στον Δ. Ιεροκηπίας το ακίνητο της ΣΠΕ Γεροσκήπου & Ανατολικής Πάφου

Σχεδόν οκτώ χρόνια μετά τη μεταφορά στην ΚΕΔΙΠΕΣ του τεμαχίου της πρώην ΣΠΕ Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου, επί της Διονυσίου Σολωμού στη Γεροσκήπου, ο Δήμος Ιεροκηπίας ήρθε σε συμφωνία με την Altamira Asset Management Ltd για την παραχώρηση άδειας χρήσης του ακινήτου στη δημοτική αρχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Παλιός εξέφρασε την υπερηφάνεια του, καθώς «μετά από πολύχρονες προσπάθειες, η ΣΠΕ επιστρέφει στους νόμιμα και ηθικά δικαιούχους».

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και αποτελεσματικής διεκδίκησης, προσθέτει. Όπως αναφέρεται, η επίσημη παραχώρηση του χώρου στον Δήμο Ιεροκηπίας θα γίνει μετά τη μεταβίβαση του ακινήτου στο κράτος, σύμφωνα και με την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο θα μεριμνήσει για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ακινήτου προς όφελος του Δήμου και των κατοίκων του, καταλήγει.