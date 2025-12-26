Γιορτινό τριήμερο γεμάτο δράση και Παιδικά Χαμόγελα στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό Π. Χρυσοχούς

Ένα μαγευτικό τριήμερο γεμάτο χαρά, παιχνίδι και χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα περιμένει μικρούς και μεγάλους στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό Πόλης Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από σήμερα, Παρασκευή, μέχρι και την Κυριακή, το χωριό μεταμορφώνεται σε έναν χώρο γεμάτο δράση και παιδικά χαμόγελα.

Οπως αναφέρεται οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αγαπημένες δραστηριότητες, όπως φουσκωτά παιχνίδια, τοίχο αναρρίχησης και βόλτες με αλογάκια, σε ένα ασφαλές και γιορτινό περιβάλλον που αποπνέει τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Ο Δ.Π.Χρυσοχούς καλεί οικογένειες και παρέες να επισκεφθούν το Χριστουγεννιάτικο Χωριό και να προσφέρουν στα παιδιά μοναδικές στιγμές διασκέδασης και ξεγνοιασιάς, δημιουργώντας όμορφες γιορτινές αναμνήσεις.

Επισημαίνει επίσης ότι η συμμετοχή στις συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν είναι δωρεάν.

Το κόστος καθορίζεται από τους παρόχους των δραστηριοτήτων. Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό Πόλης Χρυσοχούς σας περιμένει να ζήσετε τη μαγεία των γιορτών, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δ.Π.Χρυσοχούς.