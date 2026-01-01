Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ν. Παλιός: Το 2026 χρονιά παραγωγής και αναγέννησης για τον Δήμο Ιεροκηπίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Στον απολογισμό μιας ιδιαίτερα απαιτητικής χρονιάς, αλλά και στις προοπτικές που διαμορφώνονται για το μέλλον, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός σε πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς τους δημότες.

Όπως τόνισε, το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, κατά την οποία όμως ο Δήμος πέτυχε σημαντικά αποτελέσματα μέσα από σκληρή δουλειά και αποτελεσματική διεκδίκηση, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για ένα πολύ καλύτερο 2026.

Ο κ. Παλιός υπογράμμισε ότι η δημοτική αρχή συνεχίζει να εργάζεται με διαφάνεια, υπευθυνότητα και σεβασμό προς κάθε δημότη, αφήνοντας πίσω τις παθογένειες του παρελθόντος και κοιτάζοντας μπροστά με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νέα χρονιά, σημειώνοντας πως το 2026 ο Δήμος Ιεροκηπίας εισέρχεται σε μια παραγωγική περίοδο, με σημαντικά έργα να ξεκινούν, να προχωρούν και να σχεδιάζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου.

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας ευχήθηκε σε όλους τους δημότες υγεία, δύναμη και προσωπική και οικογενειακή ευτυχία για το νέο έτος, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η νέα χρονιά θα σηματοδοτήσει ουσιαστική αναγέννηση και συνολική πρόοδο για ολόκληρη τη δημαρχούμενη περιοχή.

