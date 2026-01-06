Προσφεύγει στα πολιτικά δικαστήρια ο Τυχικός – Διεκδικεί την επιστροφή της μητροπολιτικής έδρας Πάφου

Με επιστολή του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου, o τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, διεκδικώντας την επιστροφή της Μητροπολιτικής έδρας Πάφου.

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, η έδρα τού παραχωρήθηκε νόμιμα και κατόπιν εκλογικής διαδικασίας από το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Πάφου.

Στην επιστολή του, ο τέως Μητροπολίτης εκφράζει αρχικά τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και ακολούθως τους ενημερώνει για την απόφασή του να κινηθεί νομικά, επιδιώκοντας —μέσω των προβλεπόμενων από τον νόμο διαδικασιών— την αποκατάσταση της θέσης του.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου θα συνέλθει η Ιερά Σύνοδος ενώ μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και το θέμα του Τυχικού αλλά και η εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου για αλλαγή του καταστατικού χάρτη ώστε οι Μητροπολίτες και Επισκόποι να εκλέγονται από την Ιερά Σύνοδο και ο Αρχιεπίσκοπος από τον λαό.