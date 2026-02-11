Μια σταγόνα ελπίδας για τον μικρό Κωνσταντίνο

Ο μικρός Κωνσταντίνος, μόλις 18 μηνών, δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του. Ένα παιδί που θα έπρεπε να μαθαίνει τα πρώτα του βήματα, να γελά ανέμελα στην αγκαλιά των γονιών του, να ανακαλύπτει τον κόσμο με τα αθώα του μάτια.

Αντί γι’ αυτό, διαγνώστηκε με λευχαιμία τύπου 7 και καλείται να αποδείξει πόσο δυνατή μπορεί να είναι μια τόσο μικρή καρδιά. Με καταγωγή από την Πάφο και την Αμμόχωστο, η οικογένειά του ετοιμάζεται να μεταβεί στη Γερμανία στα τέλη Φεβρουαρίου, όπου ο Κωνσταντίνος θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Όμως για να γίνει αυτό, χρειάζεται να βρεθεί ένας συμβατός δότης. Και μέχρι σήμερα, μέσα από το αρχείο του Καραισκάκειου Ιδρύματος, δεν έχει εντοπιστεί ο άνθρωπος που θα του χαρίσει αυτή τη δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Ο μαραθώνιος αγωνίας της οικογένειας συνεχίζεται. Κάθε μέρα που περνά είναι γεμάτη προσμονή, ελπίδα και προσευχή. Η διαδικασία για να γίνει κάποιος εθελοντής δότης είναι απλή και ανώδυνη. Στο Καραισκάκειο Ίδρυμα, η εγγραφή γίνεται με μια εύκολη δειγματοληψία σάλιου (λήψη δείγματος από το εσωτερικό του μάγουλου με μπατονέτα). Το δείγμα καταχωρείται στη βάση δεδομένων και εξετάζεται για συμβατότητα (HLA τυποποίηση). Αν βρεθεί συμβατός δότης, τότε ενημερώνεται και ακολουθούν περαιτέρω εξετάσεις. Η δωρεά μυελού σήμερα, στις περισσότερες περιπτώσεις, γίνεται με διαδικασία παρόμοια με αιμοδοσία, χωρίς χειρουργείο, προσφέροντας ελπίδα ζωής σε έναν συνάνθρωπο.

Η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όλο τον κόσμο να μεταβεί για δειγματοληψία σε όλες τις πόλεις Στην Πάφο:

– Νοσοκομείο Ευαγγελισμός (τρία χημεία)

– Διαγνωστικό Κέντρο Medicare

– Κλινικό Εργαστήριο Γιουκάς

Στην Αμμόχωστο:

– Κλινικά Εργαστήρια Χριστίνα Στρατή

– Κλινικό Εργαστήριο Αθηνούλλας Νέου

Στη Λευκωσία:

– Καραισκάκειο Ίδρυμα

– Φαρμακείο Μαρίας Οικονομίδου

– Βιοεξέλιξη Κλινικό Εργαστήριο

Στη Λάρνακα:

– Τράπεζα Αίματος Λάρνακας

– Οδοντιατρικό Κέντρο Aesthisis

– Ιατρικό Κέντρο Αγία Μαρίνα

Στη Λεμεσό:

– Χημείο Δόξας Στυλιανού

– Τράπεζα Αίματος Λεμεσού

Μια απλή κίνηση, λίγα λεπτά από τον χρόνο μας, μπορεί να γίνει το θαύμα για τον μικρό Κωνσταντίνο. Μπορεί να γίνει το χαμόγελο που θα επιστρέψει στο πρόσωπό του, η αγκαλιά που θα γεμίσει ξανά με ελπίδα τους γονείς του.

Σήμερα, ο Κωνσταντίνος δεν ζητά τίποτα περισσότερο από αυτό που για όλους εμάς θεωρείται δεδομένο: το δικαίωμα στη ζωή.

Ας γίνουμε όλοι κομμάτι της ελπίδας του.