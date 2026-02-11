Δεν ανανεώθηκε η άδεια στοιχηματικής εταιρείας γνωστού επιχειρηματία που συνελήφθη για το επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Λάρνακα

Αλυσιδωτές εξελίξεις καταγράφονται στον απόηχο του επεισοδίου με τους πυροβολισμούς στη Λάρνακα, με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων να ανακοινώνει ότι δεν ανανέωσε την Άδεια Παροχής Υπηρεσιών Στοιχήματος Κλάσης Α της Bookieco Betting Stores Ltd, η οποία φέρεται να ανήκει σε γνωστό 47χρονο επιχειρηματία, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και παράνομη κατοχή περιουσίας.

Όπως αναφέρεται, η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α με αριθμό Α016 και εμπορική επωνυμία «BookieCo» έληξε στις 9 Φεβρουαρίου 2026. Από τις 10 Φεβρουαρίου 2026, η εταιρεία δεν επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, βάσει του περί Στοιχημάτων Νόμου 37(Ι)/2019.

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΕΑΣ

Συνεπώς η εταιρεία από τις 10 Φεβρουαρίου 2026 δεν δύναται να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία δυνάμει του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019.

Διευκρινίζεται ότι, δεν είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών στοιχήματος στα υποστατικά του αποδέκτη και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με την εταιρεία στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου της γραφείου Πηλίου, 11-13, QUALITY TOWERS A, Όροφος 4, Διαμ/Γραφείο 401 6037 στη Λάρνακα.

Η ΕΑΣ είναι στη διάθεση των παικτών για την επίλυση τυχόν διαφορών ή παραπόνων μεταξύ αυτών και της εταιρείας.

Ελεύθεροι υπό όρους

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών για τα επεισόδια στη Λάρνακα η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 47χρονου επιχειρηματία και 43χρονου. Εναντίον τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, αφού η Αστυνομία εξασφάλισε μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία οι δυο τους είχαν συνάντηση με τον παραπονούμενο επιχειρηματία κατά τα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου, με την υποψία ότι επιχείρησαν να τον πείσουν να αλλάξει την κατάθεσή του. Επιπρόσθετα, ο 47χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία και για παράνομη κατοχή περιουσίας, αφού στα γραφεία της εταιρείας του εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά και 42 επιταγές συνολικής αξίας πέραν του μισού εκατομμυρίου ευρώ, χρήματα για τα οποία, όπως λέχθηκε στο δικαστήριο.

Οι δύο κατηγορούμενοι απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν και η υπόθεσή τους ορίστηκε για τις 11 Μαρτίου 2026. Μέχρι τότε αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καταβάλλοντας ο καθένας από 80 χιλιάδες ευρώ μετρητά ως εγγύηση, ενώ παρέδωσαν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα.