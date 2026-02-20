Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μουσικοαφηγηματική παράσταση για οικογένειες στο πλαίσιο του Παφίτικου Καρναβαλιού

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

 Μουσικοαφηγηματική παράσταση για οικογένειες στο πλαίσιο του Παφίτικου Καρναβαλιού

«Το Μυστήριο της Χρυσής Μάσκας», μια διαδραστική οικογενειακή μουσικοαφηγηματική παράσταση, παρουσιάστηκε χθες στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Αττικόν», σε μια παραγωγή που δημιουργήθηκε για το Παφίτικο Καρναβάλι 2026. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η είσοδος για τις οικογένειες ήταν δωρεάν και τα παιδιά είχαν στη διάθεσή τους πολλά υλικά για να διακοσμήσουν τις μάσκες τους όπως επιθυμούσαν. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Συντελεστές της παράστασης είναι ο Χρυσόστομος Νεοφύτου στη συγγραφή και το βιολί, η Σοφία Ιωάννου στην αφήγηση, η Galina Dimova στο πιάνο και η Παναγιώτα Μιχαήλ στη δημιουργία και καθοδήγηση κατασκευής μασκών.

