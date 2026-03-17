«Ψηφιακός Πολίτης»: Τα έγγραφα στο κινητό πρέπει να γίνονται δεκτά από όλους τους οργανισμούς

Όλοι οι οργανισμοί οφείλουν να αποδέχονται την ψηφιακή μορφή των εγγράφων μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης» σε κάθε φυσική συναλλαγή του πολίτη με τις υπηρεσίες τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Την ίδια ώρα, το Υφυπουργείο σημειώνει ότι η εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» αποτελεί την επίσημη εφαρμογή της Κυβέρνησης για κινητές συσκευές που επιτρέπει σε πολίτες της Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι κάτοχοι λογαριασμού CY Login, να αποθηκεύουν στην κινητή τους συσκευή ψηφιακά δημόσια έγγραφα, των οποίων είναι κάτοχοι. Στο παρόν στάδιο, η εφαρμογή υποστηρίζει τη δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων του Δελτίου Ταυτότητας, της Άδειας Οδήγησης, του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας Οχήματος (MOT), και της Κάρτας Φιλάθλου, ενώ εντός του 2026 δρομολογείται η προσθήκη επιπλέον εγγράφων και λειτουργιών, όπως τα έγγραφα των αλλοδαπών.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η ψηφιακή μορφή των δημόσιων εγγράφων μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης» είναι απολύτως ισάξια με το αντίστοιχο φυσικό έγγραφο για κάθε νόμιμη χρήση εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, το φυσικό πρόσωπο δύναται, κατά τη διαδικασία ελέγχου της ταυτότητας ή της ταυτοποίησής του, ή του ελέγχου της άδειας οδήγησης, να επιδείξει το ψηφιακό έγγραφο μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης» αντί το αντίστοιχο φυσικό έγγραφο, και αυτό να είναι αποδεκτό χωρίς εξαιρέσεις.

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι από τον Μάιο του 2025 η εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» έχει διασυνδεθεί με την αντίστοιχη ελληνική εφαρμογή Gov.Gr Wallet, επιτρέποντας την αμοιβαία αναγνώριση και την επαλήθευση της γνησιότητας των εγγράφων. Πλέον, οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» και στην Ελλάδα, επιδεικνύοντας την ψηφιακή μορφή του Δελτίου Ταυτότητας και της Άδεια Οδήγησης, με τον ίδιο τρόπο που τα χρησιμοποιούν και στην Κύπρο. Αντίστοιχα, οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επιδεικνύουν στην Κύπρο τα αντίστοιχα ψηφιακά έγγραφα, μέσω της ελληνικής εφαρμογής Gov.gr wallet.

Συνεπώς, τονίζεται πως όλοι οι οργανισμοί οφείλουν να αποδέχονται την ψηφιακή μορφή των εγγράφων μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης» σε κάθε φυσική συναλλαγή του πολίτη με τις υπηρεσίες τους. Μη αποδοχή των εν λόγω ψηφιακών εγγράφων ισοδυναμεί με μη αποδοχή του αντίστοιχου φυσικού εντύπου.

Το Υφυπουργείο καλεί για άλλη μια φορά, όλους τους οργανισμούς όπως προβούν αμέσως στις απαραίτητες ενέργειες για σκοπούς αποδοχής της ψηφιακής μορφής των εγγράφων του πολίτη μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης».

Ως προς τη διαδικασία επαλήθευσης της γνησιότητας των ψηφιακών εγγράφων, αυτή μπορεί να γίνει απευθείας μέσω της ίδιας της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης» και δεν απαιτεί οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Ο ελέγχων λειτουργός χρειάζεται μόνο να έχει κατεβάσει την εφαρμογή σε κινητή συσκευή, χωρίς να απαιτείται η ταυτοποίησή του μέσω CY Login.

Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.digital-citizen.gov.cy.

Πληροφορίες για τη διαδικασία ελέγχου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.digital-citizen.gov.cy/eggrafa-kai-leitoyrgies/elegchos-eggrafon-2/.