Σιωπηλή αγωνία στον Μαθιάτη: Ετοιμοθάνατο άλογο αβοήθητο παρά τις εκκλήσεις

Ένα σοκαριστικό περιστατικό που προκαλεί οργή και βαθιά θλίψη καταγγέλλουν φιλόζωοι στον Μαθιάτη, όπου εντοπίστηκε άλογο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ανήμπορο να σηκωθεί και εκτεθειμένο στον κίνδυνο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ζώο βρίσκεται πεσμένο από το πρωί, εμφανώς εξαντλημένο και χωρίς καμία φροντίδα. Πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο προσπάθησαν επανειλημμένα να κινητοποιήσουν τις αρμόδιες αρχές, επικοινωνώντας με την Αστυνομία για θέματα που αφορούν την προστασία των ζώων.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλεται, μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Η κατάσταση έχει σημάνει συναγερμό στην κοινότητα των φιλόζωων, οι οποίοι απευθύνουν επείγουσα έκκληση για άμεση παρέμβαση, προκειμένου να σωθεί η ζωή του ζώου και να τερματιστεί η ταλαιπωρία του. Το άλογο εντοπίστηκε στον Μαθιάτη, στον δρόμο προς Σιά, απέναντι από την οδό Χαρτζιάς.

Στα δεξιά του δρόμου διακρίνεται ο στάβλος όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φιλοξενείται.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ζώο φέρεται να είναι δεμένο περίπου 50 μέτρα πίσω από τον στάβλο. Οι εικόνες εγκατάλειψης και αδιαφορίας προκαλούν έντονη ανησυχία και αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά τα σοβαρά ζητήματα ευζωίας ζώων που εξακολουθούν να υφίστανται.

Οι πολίτες καλούνται να μην μένουν αμέτοχοι και να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία κάθε ανυπεράσπιστης ζωής.