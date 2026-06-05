Η Alpha Bank Κύπρου στηρίζει την επιχειρηματική ανάπτυξη της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου

Η Alpha Bank Κύπρου πραγματοποίησε την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, στο ξενοδοχείο AMARANDE στην Αγία Νάπα, εκδήλωση αφιερωμένη στην επιχειρηματική κοινότητα της ελεύθερης Αμμοχώστου, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο της περιοχής στην κυπριακή οικονομία και τη σταθερή στήριξη της Τράπεζας προς τις επιχειρήσεις της.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν οι προοπτικές της τοπικής οικονομίας, η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και η συμβολή της τραπεζικής χρηματοδότησης στην υλοποίηση νέων επενδύσεων. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες, επαγγελματίες της περιοχής και στελέχη της Alpha Bank Κύπρου.

Στον χαιρετισμό του, ο CEO της Alpha Bank Κύπρου, κ. Μίλτος Μιχαηλάς, υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου για την κυπριακή οικονομία, επισημαίνοντας την ισχυρή της παρουσία στον τουρισμό, τη φιλοξενία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες, καθώς και τη συμβολή της στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Αναφερόμενος στη σχέση της Τράπεζας με την επιχειρηματική κοινότητα, ο κ. Μιχαηλάς τόνισε: «Πίσω από κάθε επιχείρηση υπάρχουν αποφάσεις, ρίσκα, σχέδια, άνθρωποι και καθημερινή προσπάθεια. Ο δικός μας ρόλος είναι να κατανοούμε αυτή την πραγματικότητα και να στεκόμαστε δίπλα στους Πελάτες μας με εμπειρία, καθαρή κρίση και λύσεις που έχουν πρακτική αξία». Ο κ. Μιχαηλάς σημείωσε, επίσης, ότι σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις χρειάζονται συνεργάτες με σταθερότητα, συνέπεια και άμεση ανταπόκριση. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι η Alpha Bank Κύπρου επενδύει στη σύγχρονη τραπεζική εμπειρία και αξιοποιεί την τεχνολογία, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, την αυξημένη ασφάλεια και την παροχή λύσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Πελατών της.

Από την πλευρά του, ο Chief Wholesale Banking Officer της Alpha Bank Κύπρου, κ. Χριστόφορος Στυλιανίδης, επικεντρώθηκε στον ρόλο του τουρισμού, ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Σημείωσε ότι ο κλάδος στηρίζει την απασχόληση, κινητοποιεί επενδύσεις και τροφοδοτεί ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων. Όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε σημαντική φάση αναβάθμισης, με προτεραιότητα στην ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση των υποδομών, την ανάπτυξη μονάδων υψηλού επιπέδου και τη δημιουργία εμπειριών που μπορούν να ενισχύσουν τη θέση της στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της Alpha Bank Κύπρου στον τουριστικό κλάδο, ο οποίος αποτελεί βασικό τομέα χρηματοδότησης για την Τράπεζα, με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στην ελεύθερη Αμμόχωστο τα τελευταία χρόνια. Η Τράπεζα στηρίζει επιχειρήσεις που αναβαθμίζουν τις μονάδες τους, νέες αναπτύξεις υψηλού επιπέδου και επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουρισμού και δημιουργούν αξία για την τοπική οικονομία. Όπως σημείωσε, αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη της Τράπεζας στις δυνατότητες του κλάδου, στις προοπτικές της περιοχής και στους επιχειρηματίες που επενδύουν σε αυτήν.

Παράλληλα, ο κ. Στυλιανίδης αναφέρθηκε στη δημιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων της Alpha Bank Κύπρου στην περιοχή. Πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση που ενισχύει την άμεση και στοχευμένη εξυπηρέτηση των Πελατών.

Μέσα από την εκδήλωση, η Alpha Bank Κύπρου επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να παραμείνει δίπλα στην επιχειρηματική κοινότητα της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, προσφέροντας χρηματοδοτικές λύσεις, τεχνογνωσία και ουσιαστική στήριξη σε μια περιοχή με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική.