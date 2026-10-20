Ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα μπορούν να επιστρέφουν ρεύμα στο δίκτυο - Tο Κυπριακό έργο που επέλεξε η Κομισιόν

Αποθήκευση ενέργειας σε ένα μη διασυνδεδεμένο νησί

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χθες, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, το EuniFlex VPP προβλέπει την πρώτη εμπορική εφαρμογή ενός συστήματος που συνδυάζει υπερταχείς αμφίδρομους φορτιστές συνεχούς ρεύματος με μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε ένα μη διασυνδεδεμένο νησιωτικό ηλεκτρικό σύστημα.

Η τεχνολογία βασίζεται στη χρήση μπαταριών λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος (LFP), σε συνδυασμό με συστήματα Vehicle-to-Grid (V2G), τα οποία επιτρέπουν την αμφίδρομη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των ηλεκτρικών οχημάτων και του δικτύου.

Με απλά λόγια, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν θα λειτουργεί αποκλειστικά ως καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας. Εφόσον διαθέτει την κατάλληλη τεχνολογία και είναι συνδεδεμένο με συμβατό φορτιστή, θα μπορεί να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια στην μπαταρία του και να επιστρέφει μέρος της στο δίκτυο όταν χρειάζεται.

Στόχος η μείωση των περικοπών ηλεκτρικής ενέργειας

Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, λόγω των περιορισμών που αντιμετωπίζει το ηλεκτρικό της σύστημα στην αξιοποίηση της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.

Σε περιόδους αυξημένης παραγωγής, ιδιαίτερα από φωτοβολταϊκά συστήματα, η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να υπερβαίνει τις δυνατότητες απορρόφησής της από το δίκτυο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιβάλλονται περικοπές στην παραγωγή, ακόμη και όταν υπάρχουν διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το EuniFlex VPP επιχειρεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος μέσω της αποθήκευσης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε αυτή να μπορεί να αξιοποιηθεί σε διαφορετική χρονική στιγμή. Η εφαρμογή της τεχνολογίας V2G θα μπορούσε παράλληλα να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του ηλεκτρικού συστήματος, αξιοποιώντας τις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων ως πρόσθετη δυνατότητα αποθήκευσης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι λύσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα μπορούν να εφαρμοστούν ευρύτερα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στα 20 έργα μικρής κλίμακας του Ταμείου Καινοτομίας

Το EuniFlex VPP περιλαμβάνεται στην κατηγορία των έργων μικρής κλίμακας του Ταμείου Καινοτομίας, στην οποία επιλέχθηκαν συνολικά 20 προτάσεις με αιτούμενη χρηματοδότηση περίπου €124 εκατ.

Η συγκεκριμένη κατηγορία καλύπτει διαφορετικούς τομείς τεχνολογικής καινοτομίας, μεταξύ των οποίων η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, το υδρογόνο, τα εναλλακτικά καύσιμα και η ανακύκλωση κρίσιμων πρώτων υλών.

Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε 77 έργα από 23 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης.

Εκκρεμεί η οριστικοποίηση της χρηματοδότησης

Το κυπριακό έργο βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας της συμφωνίας χρηματοδότησης, όπως καταγράφεται στον επίσημο κατάλογο του Ταμείου Καινοτομίας. Οι φορείς των επιλεγμένων έργων έχουν κληθεί να προχωρήσουν στις σχετικές διαδικασίες με τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA).

Κατά τη διαδικασία αυτή θα οριστικοποιηθούν ο προϋπολογισμός, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, οι τεχνικές και οικονομικές υποχρεώσεις και οι υπόλοιποι όροι της χρηματοδότησης. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2027.