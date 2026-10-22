Η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος συλλέγει στοιχεία για την εμπλοκή της Deloitte στην υπόθεση Αμπράμοβιτς

Ο κ. Προδρομίτης παρέπεμψε στις δηλώσεις του Προέδρου της Αρχής και Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, Ανδρέα Ζαχαριάδη, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών την Τετάρτη. Όπως ανέφερε ο κ. Ζαχαριάδης, μετά τη δημοσιοποίηση των σχετικών δημοσιευμάτων η Αρχή επικοινώνησε με την Deloitte Κύπρου και ζήτησε ενημέρωση.

«Ήρθαμε σε επαφή με την εταιρεία που εμπλέκεται και μας έδωσαν τις δικές τους ερμηνείες», είπε ο κ. Ζαχαριάδης. Σημείωσε ότι η υπόθεση αφορά την περίοδο 2003–2006 και ότι «η άντληση στοιχείων από τους ίδιους δεν είναι εύκολη». Πρόσθεσε ότι η ΑΔΕΕλΕπ βρίσκεται σε επαφή με την Deloitte, η οποία δεσμεύτηκε να ενημερώσει την Αρχή για όσα στοιχεία προκύψουν.

Ο κ. Ζαχαριάδης είχε επίσης αναφέρει ότι, σύμφωνα με γνωμάτευση που έλαβε η Αρχή για άλλη υπόθεση, δεν μπορεί να διερευνήσει γεγονότα που συνέβησαν πριν από τη σύστασή της, το 2017.

Ο κ. Προδρομίτης δήλωσε ότι, παρά τον περιορισμό αυτό, η Αρχή συνεχίζει να συλλέγει και να αξιολογεί πληροφορίες, καθώς θα κληθεί να απαντήσει σε ευρωπαϊκές αρχές για την υπόθεση.

Εξηγώντας ποιες θα ήταν οι εξουσίες της Αρχής εάν τα γεγονότα είχαν συμβεί μετά το 2017, ανέφερε ότι το θέμα θα παραπεμπόταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΕΕλΕπ για αξιολόγηση. Εάν διαφαινόταν παραβίαση του νόμου, θα διοριζόταν ανεξάρτητος ερευνών λειτουργός. Το πόρισμά του θα αξιολογούνταν και θα παραπεμπόταν σε πειθαρχική επιτροπή, η οποία μπορεί να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις.

Οι κυρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν χρηματικό πρόστιμο, επίπληξη ή ακόμη και διαγραφή του ελεγκτικού γραφείου, εξήγησε.

Εάν προκύπτουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, μπορεί να γίνει καταγγελία στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος αξιολογεί την υπόθεση και μπορεί να κινήσει ποινική διαδικασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ