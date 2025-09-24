Επίσκεψη Επικεφαλής Επιστήμονα στην Ινδία

Την εμβάθυνση της συνεργασίας Κύπρου – Ινδίας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάδειξης της Κύπρου ως παγκόσμιας πύλης για την καινοτομία, το εμπόριο και τις επενδύσεις, είχε ως αντικείμενο επίσκεψη του Επικεφαλής Επιστήμονα της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Σκουρίδη, στην Ινδία. Κατά την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 16-19 Σεπτεμβρίου 2025, ο κ. Σκουρίδης συμμετείχε σε μια σειρά στρατηγικών συναντήσεων με ορισμένους από τους σημαντικότερους ηγέτες του επιχειρηματικού, πολιτικού και ακαδημαϊκού κόσμου της Ινδίας. Εκεί, ο κ. Σκουρίδης συμμετείχε στο πάνελ του ICC Global Business Summit 2025 με θέμα τον «Διάλογο για την τεχνολογία: Επιτάχυνση του παγκόσμιου αντίκτυπου μέσω της καινοτομίας, της συνεργασίας και της βιώσιμης προόδου» και στην εναρκτήρια κεντρική ομιλία στο WTC με τίτλο «Γεφυρώνοντας ηπείρους: Το ταχέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της Κύπρου».

Από τις σημαντικότερες συναντήσεις ήταν αυτή με τον Nitish Mittersain, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nazara Technologies, της μεγαλύτερης εταιρείας gaming της Ινδίας, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της παγκόσμιας εμπειρογνωμοσύνης της εταιρείας στον τομέα, με σκοπό την καθιέρωση μελλοντικών συνεργασιών μεταξύ ινδικών και κυπριακών εταιρειών, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τον κλάδο gaming στην Κύπρο. Παράλληλες συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν με τον Prasanna Krishna, συνιδρυτή της Fancode, με στόχο την επέκταση μοντέλων ψηφιακής συμμετοχής αθλητικού περιεχομένου στην Ευρώπη μέσω της Κύπρου. Ο Επικεφαλής Επιστήμονας, συναντήθηκε, επίσης, με νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, όπως η Krushaka, που ειδικεύεται στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Η συνάντηση έγινε με τον Sriharsha Venkatesh, συνιδρυτή και CTO και τον Wg Cdr Somasundara, ιδρυτή και CEO της εταιρείας, καθώς και με τον Rakesh Madhra, CEO της Diaspro Intech Pvt, εταιρεία η οποία επικεντρώνεται σε κρίσιμες αμυντικές τεχνολογίες, γεωργία και λύσεις αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

Επιχειρηματικές και καινοτόμες δραστηριότητες περιλάμβαναν οι συζητήσεις με τον Avinash Mudaliar, συνιδρυτή μιας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες μουσικής streaming στον κόσμο, κορυφαίο OTT aggregator της Ινδίας και ανώτερο στέλεχος του Birla Group, με αντικείμενο την επέκταση των οικοσυστημάτων ψυχαγωγίας μέσω της Κύπρου.

Στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και της υγειονομικής περίθαλψης, σε συνάντηση με τον Huzaifa Khorakiwala, CEO του Wockhardt Foundation, διερευνήθηκε η συνεργασία στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης και η δημιουργία κέντρων φαρμακευτικής υποδομής για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα των φαρμάκων.

Στον τομέα του αθλητισμού και του παγκόσμιου branding, οι συνομιλίες με τον Hoshedar G., CXO της Rise Worldwide, ανέδειξαν τις ευκαιρίες για τη θέση της Κύπρου ως κόμβου για την παγκόσμια επέκταση του αθλητισμού, αξιοποιώντας την επιτυχία συλλόγων όπως οι Mumbai Indians, που κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων franchises στον κόσμο, μαζί με τη Manchester United και την FC Barcelona.

Σε επίπεδο πολιτικής, διακυβέρνησης και ερευνητικών οικοσυστημάτων, πραγματοποιήθηκαν στρατηγικοί διάλογοι με ανώτερους Ινδούς πολιτικούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων η Shweta

Shalini, ηγέτης του BJP και σύμβουλος του υφυπουργού του Μαχαράστρα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Σκουρίδης ανέπτυξε το «Όραμα 2035» της Κύπρου και την εφαρμογή της «Εθνικής Στρατηγικής 2024-2026» από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), επισημαίνοντας τις ευκαιρίες για συνεργασία με το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας σε τομείς όπως η αγροτεχνολογία, η αμυντική τεχνολογία, η τεχνολογία υγείας, η διαστημική τεχνολογία και η ναυτιλία.

Ο κ. Σκουρίδης είχε, επίσης, την ευχαρίστηση να συναντήσει τον Kaustubh Dhavase (επικεφαλής σύμβουλο της κυβέρνησης του Μαχαράστρα) και τον κρατικό γραμματέα του Μαχαράστρα, προκειμένου να διερευνήσει τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται πίσω από την ταχεία ανάπτυξη του Μαχαράστρα και να ανταλλάξει τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι δύο πλευρές εξέτασαν τις δυνατότητες για μελλοντική συνεργασία στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και το πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ Ινδίας και Κύπρου. Πρόσθετες συναντήσεις για τα διδάγματα από την πορεία της Ινδίας προς την οικοδόμηση ψηφιακής υποδομής και την έρευνα στον τομέα της κβαντικής τεχνολογίας συνδιοργανώθηκαν από τον Deepak Chandani, τον Sumnesh Joshi, αναπληρωτή γενικό διευθυντή του Υπουργείου Επικοινωνιών της Ινδίας, και τον καθηγητή G. Raghavan, διευθυντή του Ινστιτούτου Προηγμένης Τεχνολογίας Άμυνας και της Σχολής Κβαντικής Τεχνολογίας, με τους οποίους ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Νικόδημος Δαμιανού και ο κ. Σκουρίδης αντάλλαξαν βέλτιστες πρακτικές.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη δημιουργία ενός ισχυρού ερευνητικού οικοσυστήματος, ο κ. Σκουρίδης και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Νικόδημος Δαμιανού, συναντήθηκαν με τον Δρα Raguan, επικεφαλής των Quantum & Defence Research Labs, για να κατανοήσουν καλύτερα τις προηγμένες κβαντικές τεχνολογίες στην Ινδία καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της άμυνας. Ο κ. Σκουρίδης ήταν, επίσης, κύριος ομιλητής στο ICC Global Business Summit, μία από τις σημαντικότερες συγκεντρώσεις επιχειρηματικών και κυβερνητικών ηγετών της Ασίας που διοργανώθηκε από το Ινδικό Εμπορικό Επιμελητήριο, συμμετέχοντας σε δύο συζητήσεις υψηλού επιπέδου με θέμα την τεχνολογία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την καινοτομία.

Συνοδεύοντας τον κ. Δαμιανού, ο κ. Σκουρίδης, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στην Ινδία, κ. Ευαγόρας Βρυωνίδης, o κ. Μάριος Ταννούσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, και ο κ. Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, συμμετείχαν σε συναντήσεις με τον CEO του Εθνικού Χρηματιστηρίου της Ινδίας (NSE), ενός από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια στον κόσμο.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας παρέστη, επίσης, σε υπογραφές Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου UCLan Κύπρου και της PCS IT India για την επιτάχυνση της ανάπτυξης Chief Digital και Chief AI Officers με βιομηχανική εμπειρία, μεταξύ του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου και της 5C για την καινοτομία στον τομέα της υγείας, καθώς και μεταξύ του Dusan Duffek, συνιδρυτή και μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Doers, και της Enterpreneurship Cell (E-Cell), του IIT Bombay, της μεγαλύτερης φοιτητικής οργάνωσης επιχειρηματικότητας στην Ασία, η οποία αποτελεί μέρος των δύο πιο διάσημων πανεπιστημίων της Ινδίας και κατατάσσεται 129η παγκοσμίως στην κατάταξη QS World University Rankings 2026. Ο κ. Σκουρίδης δήλωσε: «Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Doers και της E-Cell δημιουργεί ευκαιρίες για μερικά από τα πιο λαμπρά μυαλά του κόσμου να συνεργαστούν με καινοτόμους και επιχειρηματίες στην Κύπρο. Οι εταιρείες και οι scale-ups μας αναζητούν μερικούς από τους πιο ταλαντούχους μηχανικούς και καινοτόμους στον κόσμο. Αυτή η πρωτοβουλία θα προσφέρει στους φοιτητές του IIT Bombay δυνατότητες στην Κύπρο και την Ευρώπη, επιτρέποντάς τους να συνδεθούν με διεθνείς αγορές, επενδυτές και κέντρα καινοτομίας, προωθώντας τη διασυνοριακή μάθηση, την

εκκόλαψη νεοφυών επιχειρήσεων και τις ευκαιρίες παγκόσμιας ανάπτυξης για νέους επιχειρηματίες».

Ο κ. Σκουρίδης παρέστη επίσης στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Dusan Duffek, συνιδρυτή της The Doers Company, και του κ. Vikash Mittersain, ιδρυτή και προέδρου της IBG και προέδρου της Nazara Technologies. Το Μνημόνιο ανοίγει το δρόμο για συνεργασία στους τομείς του Gaming, της Τεχνητής Νοημοσύνης και των αναδυόμενων τεχνολογιών.

Ο κ. Σκουρίδης επισκέφθηκε, παράλληλα, το Tata Memorial Hospital μαζί με τον Δρα Κωνσταντίνο Ζάμπογλου, διευθυντή του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου, όπου συναντήθηκε με τον Δρα Sudeep Gupta, Καθηγητή Ιατρικής Ογκολογίας και Διευθυντή του νοσοκομείου, για να συζητήσουν ευκαιρίες συνεργασίας σε θέματα έρευνας στον τομέα της ογκολογίας και στην καινοτόμο ανάπτυξη υποστηρικτικών ικανοτήτων για τους επαγγελματίες υγείας μέσω πολυ-πρακτορικής και πρακτορικής Τεχνητής Νοημοσύνης για την υποστήριξη της διάγνωσης, της πρόληψης και εξατομικευμένης θεραπείας.

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ινδία, ο κ. Σκουρίδης προχώρησε σε δύο νέα επεισόδια στο πλαίσιο της παγκόσμιας του σειράς podcast με τίτλο «Fearless Future», Το πρώτο επεισόδιο επικεντρώθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην εποχή της διαγνωστικής υγειονομικής περίθαλψης με συμμετέχοντες τον Δρα Nagraj Huilgol του Naavati Max Super Speciality Hospital, την Anumeha Srivastava, Διευθύντρια Επιχειρήσεων Νευρολογίας στο Qure.ai, και τον Δρα Κωνσταντίνο Ζάμπογλου, Διευθυντή στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο. Το δεύτερο επεισόδιο εστίασε στην Τεχνητή Νοημοσύνη στις τηλεπικοινωνίες και τις έξυπνες πόλεις, με τη συμμετοχή κορυφαίων εμπειρογνωμόνων από τους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της αστικής καινοτομίας της Ινδίας. Τα δύο επεισόδια θα μεταδοθούν στις αρχές Οκτωβρίου 2025.

Ο κ. Σκουρίδης παραχώρησε, παράλληλα, αποκλειστική συνέντευξη στον αρχισυντάκτη του News9, μέλος του μεγαλύτερου τηλεοπτικού ομίλου ειδήσεων της Ινδίας TV9, με σκοπό την ενίσχυση του οράματος και της παγκόσμιας θέσης της Κύπρου, όπου υπογράμμισε τις αυξανόμενες ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ινδίας στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της τεχνολογίας και της έρευνας. Ο κ. Σκουρίδης έδωσε επίσης συνέντευξη στον Snehal Fernandes, ανώτερο βοηθό συντάκτη της Hindustan Times, της δεύτερης μεγαλύτερης αγγλόφωνης εφημερίδας της Ινδίας.

Αυτές οι εκτενείς δραστηριότητες υπογραμμίζουν την αυξανόμενη δυναμική της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης, ανοίγοντας ευκαιρίες στους τομείς του gaming, του αθλητισμού, της φαρμάκων και του διασυνοριακού εμπορίου, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν την Κύπρο ως στρατηγικό κόμβο για την καινοτομία, τις επενδύσεις και την παγκόσμια ανάπτυξη και εδραίωση σε αγορές κλειδιά.