Πότε κάνουν «πρεμιέρα» Black Friday και Cyber Monday και τα 10+1 tips για έξυπνες αγορές που πρέπει να γνωρίζετε

Την τελευταία Παρασκευή του μήνα (28/11) «πέφτει» φέτος η Black Friday, και αμέσως ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 1 Δεκεμβρίου 2025.

Πρόκειται για δύο ημέρες που συνοδεύονται με ενθουσιασμό και έντονο marketing σε διεθνές επίπεδο και πολλές φορές μπορεί να προκαλέσει «FOMO» στους καταναλωτές, οι οποίοι μπορει να νιώσουν ότι θα χάσουν κάποια ευκαιρία αν δεν κάνουν αγορές.

Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους καταναλωτές να παραμένουν προσεκτικοί.

Black Friday και Cyber Monday

Η βασική ομοιότητα μεταξύ των δύο ημερών είναι η πληθώρα προσφορών που μπορούν να βρουν οι καταναλωτές.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως η Black Friday επικεντρώνεται σε οικιακά είδη και συσκευές, αν και δεν λείπουν προσφορές κάθε είδους, ακόμα και ρούχα ή παπούτσια.

Από την άλλη η Cyber Monday είναι μια μέρα που επικρατούν τα προϊόντα τεχνολογίας gadgets, software και συνδρομές, τα οποία διετίθενται αποκλειστικά online.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται έρευνα αγοράς πριν από τις αγορές, ώστε να διαπιστωθεί αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές ή παραπλανητικές.

Παράλληλα, χρειάζεται προσοχή στις online συναλλαγές, αποφυγή ύποπτων e-shops ή προσφορών που διακινούνται αποκλειστικά μέσω κοινωνικών δικτύων και ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

10+1 πρακτικές συμβουλές για πιο έξυπνες αγορές την Black Friday & Cyber Monday:

Βάλε_όριο Καθόρισε budget και λίστα προτεραιοτήτων. Αν κάτι δεν είναι στη λίστα, άστο. Έλεγξε την “πραγματική” έκπτωση Σύγκρινε τιμές πριν τις προσφορές (π.χ. με εργαλεία σύγκρισης). Μην εντυπωσιάζεσαι από μεγάλα “-%” χωρίς ιστορικό τιμής. Πρόσεξε το τελικό ποσό Δες πάντα τελική τιμή με ΦΠΑ, μεταφορικά, δασμούς (αν αγοράζεις εκτός ΕΕ) και κόστος επιστροφής. Δικαιώματα επιστροφής & υπαναχώρησης Στις online αγορές εντός ΕΕ έχεις δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών (εξαιρέσεις ισχύουν). Διάβασε πολιτική επιστροφών & αλλαγών. Εγγύηση και επίσημη αντιπροσωπεία Επιβεβαίωσε διάρκεια εγγύησης, όρους και αν ο πωλητής είναι εξουσιοδοτημένος — ειδικά για ηλεκτρονικά. Απόφυγε «μαϊμού» αξιολογήσεις Διάβασε κριτικές με κριτήριο (αναλυτικές, με φωτογραφίες, από επαληθευμένες αγορές). Πρόσεξε ομοιόμορφα 5 reviews σε μικρό διάστημα. Ασφαλείς πληρωμές Πλήρωσε με κάρτα (ευκολότερη διαδικασία chargeback), ενεργοποίησε 2FA και προτίμησε αξιόπιστα checkout. Απόφυγε απευθείας εμβάσματα. Phishing & ψεύτικα e-shops Πρόσεξε ύποπτα emails/SMS με «μοναδικά links». Έλεγξε URL, στοιχεία εταιρείας, φυσική διεύθυνση/τηλέφωνο και πολιτικές. Αν κάτι φαίνεται υπερβολικά καλό… Παράδοση & διαθεσιμότητα Διάβασε χρόνους αποστολής, πιθανές καθυστερήσεις, αν είναι “σε παραγγελία”, καθώς και επιλογές click-and-collect. Κράτα αποδεικτικά/scrennshot. Μη θυσιάζεις ποιότητα για την τιμή Προτίμησε ανθεκτικά προϊόντα, service μετά την αγορά και πραγματική ανάγκη. Ρίξε ματιά και σε refurbished/εγγυημένα μεταχειρισμένα — συχνά καλύτερη αξία.

Bonus tips: βάλε ειδοποιήσεις τιμής, σύγκρινε μεταξύ πολλών καταστημάτων, και πρόσεχε τα “Buy Now, Pay Later” (ξεκάθαροι όροι, χωρίς κρυφές χρεώσεις). Καλά και ασφαλή deals!

cnn.gr