Τουριστικά τεμάχια σε μοναδικές τιμές και τοποθεσίες

Η Gordian προσφέρει μια ευρεία γκάμα τουριστικών τεμαχίων για ανάπτυξη, ιδανικά για ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά συγκροτήματα.

Τα ακίνητα βρίσκονται σε συνεχώς αναπτυσσόμενες περιοχές και προσφέρουν ευκαιρίες επένδυσης στον τομέα του τουρισμού.

Tουριστικό τεμάχιο στην Σωτήρα, Αμμόχωστος (Αρ. Αναφοράς 8872)

Το ακίνητο είναι ένα τουριστικό τεμάχιο στη Σωτήρα που βρίσκεται μόλις 260μ από την παραλία και 300μ από τον αυτοκινητόδρομο Αμμοχώστου - Λευκωσίας. Bρίσκεται κοντά στη νέα μαρίνα της Αγίας Νάπας, στο WaterWorld Waterpark και σε αμμώδεις παραλίες.

Το τεμάχιο έχει εμβαδόν 6,972 τ.μ. Προσφέρει πανοραμική θέα στη θάλασσα και περιβάλλεται από εξοχικές βίλες.

Υπάρχει άδεια σε ισχύ για τη μετατροπή του τεμαχίου σε οικόπεδο.

Το τεμάχιο πωλείται στην τιμή ευκαιρίας του €1.025.000. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Τουριστικά τεμάχια στο Πισσούρι, Λεμεσός (Αρ. Αναφοράς 8009)

Το ακίνητο αποτελείται από τέσσερα τουριστικά τεμάχια στο Πισσούρι και είναι ιδανικό για την ανάπτυξη ενός τουριστικού ή οικιστικού συγκροτήματος.

Τα τεμάχια βρίσκονται 2,5 χλμ. από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου και 1 χλμ. από το τουριστικό κέντρο του κόλπου Πισσουρίου. Παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε εστιατόρια, στο Aphrodite Hills Golf Club και στο εντυπωσιακό Ακρωτήρι Άσπρο.

Τα τεμάχια έχουν συνολικό εμβαδόν 161,527 τ.μ. και είναι εφαπτόμενα. Απολαμβάνουν πανοραμική θέα στη θάλασσα και τη γύρω περιοχή.

Το Πισσούρι είναι ένα γραφικό χωριό χτισμένο σε λόφο, με αμμώδεις παραλίες με Γαλάζια Σημαία. Έχει εξελιχθεί σε ένα δημοφιλές τουριστικό θέρετρο με ένα πανέμορφο παρθένο τοπίο. Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία μεταξύ των πόλεων Λεμεσού και Πάφου (35 χλμ.).

Το ακίνητο πωλείται στην μειωμένη τιμή των €7.500.000. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Τουριστικά τεμάχια στο Πισσούρι, Λεμεσός (Αρ. Αναφοράς 8008)

Στο Πισσούρι υπάρχει ακόμα ένα διαθέσιμο ακίνητο που αποτελείται από τέσσερα τουριστικά τεμάχια. Βρίσκονται 1 χλμ. από το τουριστικό κέντρο του κόλπου Πισσουρίου και 3 χλμ. από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου.

Τα τεμάχια έχουν συνολικό εμβαδόν 44,683 τ.μ. Προσφέρουν πανοραμική θέα στη θάλασσα και τη γύρω περιοχή.

Υπάρχει εκδοθείσα πολεοδομική άδεια για την διαχώριση σε 39 οικόπεδα, για τα τεμάχια 37 (αρ. εγγραφής 0/23872), 70 (αρ. εγγραφής 0/27762) και ένα εφαπτόμενο τεμάχιο που δεν ανήκει στην Gordian. Μάθε όλες τις πληροφορίες ΕΔΩ.

Το ακίνητο πωλείται στην μοναδική τιμή των €2.000.000.

Τουριστικό τεμάχιο στο Πισσούρι, Λεμεσός (Αρ. Αναφοράς 8007)

Το τουριστικό τεμάχιο βρίσκεται στο Πισσούρι, 1,5 χλμ. από την τουριστική περιοχή του κόλπου Πισσουρίου και 2,3 χλμ από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου.

Το τεμάχιο έχει συνολικό εμβαδόν 40,135 τ.μ. και απέχει 200μ από τον πλησιέστερο εγγεγραμμένο δρόμο. Προσφέρει πανοραμική θέα στη θάλασσα και τη γύρω περιοχή.

Πωλείται στην εξαιρετική τιμή του €1.300.000. Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ.

Τουριστικό τεμάχιο στη Σωτήρα (Αγία Θέκλα), Αμμόχωστος (Αρ. Αναφοράς 7042)

Το ακίνητο είναι ένα τουριστικό τεμάχιο στη Σωτήρα (Αγία Θέκλα) κατάλληλο για την ανάπτυξη τουριστικού καταλύματος. Βρίσκεται 300μ από τη λεωφόρο Αγίας Θέκλας και 750μ από τη θάλασσα.

Το τεμάχιο έχει εμβαδόν 8,518 τ.μ. Προσφέρει εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο, τη νέα μαρίνα Αγίας Νάπας, την παραλία Αγίας Θέκλας, το υδροπάρκο WaterWorld και τον Ποταμό Λιοπετρίου. Η γύρω περιοχή είναι κυρίως τουριστική με παραθεριστικές κατοικίες.

Το τεμάχιο πωλείται στην ελκυστική τιμή των €700.000. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Τουριστικό τεμάχιο στην Αργάκα, Πάφος (Αρ. Αναφοράς 8005) – Εμπίπτει σε Κρατική Χορηγία

Το ακίνητο είναι ένα τουριστικό τεμάχιο στην Αργάκα ιδανικό για την ανάπτυξη τουριστικών διαμερισμάτων, μπάνγκαλοου ή πολυτελών βιλών. Βρίσκεται μόλις 450μ από την παραλία και 1,2 χλμ. από το κέντρο της κοινότητας.

Έχει εμβαδόν 9,384 τ.μ. Προσφέρει πανοραμική θέα στη θάλασσα και εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις, όπως εστιατόρια, beach bar και οργανωμένες παραλίες.

Το ακίνητο εμπίπτει σε Κρατική Χορηγία και πωλείται στην μειωμένη τιμή των €435.000. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Τουριστικό τεμάχιο στους Σοφτάδες, Λάρνακα (Αρ. Αναφοράς 8253)

Το ακίνητο αφορά ένα τουριστικό τεμάχιο στους Σοφτάδες. Βρίσκεται μόλις 70μ από την παραλία προσφέροντας πανοραμική θέα στη θάλασσα.

Το τεμάχιο έχει εμβαδόν 27,960 τ.μ. Είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη ενός τουριστικού συγκροτήματος ή μεζονετών.

Πωλείται στην μοναδική τιμή των €2.100.000. Για όλες τις πληροφορίες ΕΔΩ.