Γίνε πελάτης της Eurobank από το κινητό σου, μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus

Η εφαρμογή ex-Hellenic Bank (Eurobank) μετονομάζεται σε Eurobank Cyprus και μετατρέπει την απόκτηση λογαριασμού για νέους πελάτες σε μια γρήγορη, πλήρως ψηφιακή διαδικασία που ολοκληρώνεται από το κινητό με ευκολία.

Με ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα, στα πρότυπα του Ομίλου της Eurobank, η νέα εφαρμογή επιτρέπει στους νέους πελάτες να ανοίξουν λογαριασμό ψηφιακά, με μια απλοποιημένη διαδικασία και ακολουθώντας καθοδηγούμενα βήματα, χωρίς να χρειαστεί επίσκεψη σε κατάστημα της Τράπεζας.

Ψηφιακή ένταξη νέων πελατών

Η διαδικασία ξεκινά με τη λήψη της εφαρμογής Eurobank Cyprus από το App Store ή το Play Store και την επιλογή «Νέος Πελάτης». Ακολουθεί η ταυτοποίηση μέσω της κυπριακής βιομετρικής ταυτότητας και η υποβολή αποδεικτικού διεύθυνσης. Ο ενδιαφερόμενος δημιουργεί τα προσωπικά του στοιχεία σύνδεσης για το Online Banking και το Mobile App, συμπληρώνει τα απαιτούμενα προσωπικά και οικονομικά στοιχεία και ολοκληρώνει την αίτηση ψηφιακά.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης, ο πελάτης ενημερώνεται για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του, καθώς και για την έκδοση της χρεωστικής του κάρτας. Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις διπλής υπηκοότητας απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα.

Μάθετε πώς να γίνετε πελάτης εδώ eurobank.cy/newcustomer

Ολοκληρωμένη τραπεζική εμπειρία στο κινητό

Η Eurobank συνεχίζει να αναβαθμίζει τα ψηφιακά κανάλια της Τράπεζας με νέες λειτουργίες και πρόσβαση σε νέα προϊόντα, διευκολύνοντας την καθημερινή τραπεζική και, προσφέροντας ασφαλή διαχείριση λογαριασμών και καρτών, με βιομετρική σύνδεση.

Οι πελάτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για «Προσωπικό Δάνειο», «Πιστωτική Κάρτα» και «Λογαριασμό με όριο» χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα. Για προσωπικά δάνεια έως €10.000, η εκταμίευση πραγματοποιείται γρήγορα, καλύπτοντας άμεσες ή έκτακτες ανάγκες.

Παράλληλα, οι νέες χρήσιμες λειτουργίες που προστέθηκαν επιτρέπουν στους χρήστες, αφού προηγηθεί μια γρήγορη βιομετρική επαλήθευση, να δουν τα στοιχεία των καρτών τους, τον προσωπικό αριθμό (PIN), ακόμη και να τον ξεκλειδώσουν σε περίπτωση τριών λανθασμένων εισαγωγών/προσπαθειών. Επιπρόσθετα, για ακόμη πιο ασφαλείς online συναλλαγές οι πελάτες μπορούν να εκδώσουν νέα virtual/ άυλη κάρτα μέσα σε λίγα λεπτά.