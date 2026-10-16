Σύμβαση €1,86 εκατ. για σύστημα μισθοδοσίας ωρομίσθιων υπαλλήλων

Η σύμβαση προέκυψε έπειτα από ανοικτό διαγωνισμό και υπογράφηκε στις 16 Οκτωβρίου 2026 μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω του Γενικού Λογιστηρίου, και της επιτυχούσας εταιρείας Logicom Solutions Limited. Η αξία του έργου ανέρχεται σε €1.863.240 και η υλοποίησή του θα διαρκέσει 17 μήνες.

Όπως αναφέρει το Γενικό Λογιστήριο, το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης, την ενίσχυση της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών δεδομένων και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

Μεταξύ των αναμενόμενων οφελών είναι η ακριβής και έγκαιρη καταβολή μισθών και η διαχείριση των ωφελημάτων. Το σύστημα θα υποστηρίζει τη διαχείριση της μισθοδοσίας, των εισφορών στο Ταμείο Προνοίας και την καταβολή των σχετικών ωφελημάτων, με σύγχρονες τεχνολογίες και κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας.

Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της διαφάνειας, θα προσφέρεται ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας το ΩΚΠ θα έχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για τις αποδοχές και τα δικαιώματά του. Θα μπορεί επίσης να υποβάλλει αιτήσεις και να επικαιροποιεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία του, όπως να αλλάζει τραπεζικό λογαριασμό.

«Η εφαρμογή ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη μισθοδοσία και το Ταμείο Προνοίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, στην εξοικονόμηση χρόνου και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού», δήλωσε ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης, κατά την τελετή υπογραφής.

«Παράλληλα, θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και την ανάγκη για χειροκίνητες διαδικασίες, ενισχύοντας την αυτοματοποίηση και την ψηφιακή εξυπηρέτηση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ψηφιοποίηση διαδικασιών και πληροφοριών θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και θα διευκολύνει την πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα. Το σύστημα θα υποστηρίζει τις καθημερινές εργασίες των αρμόδιων υπηρεσιών, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και στα λογιστήρια των Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας, μέσω αποκεντρωμένης πρόσβασης, με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

Θα διαθέτει διευρυμένες λειτουργίες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, όπως ηλεκτρονική καταχώριση και διαχείριση ωρών εργασίας και απουσιών. Θα μπορεί επίσης να διασυνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, ώστε να ενισχυθούν η αποδοτικότητα και η αυτοματοποίηση.

Το σύστημα θα παρέχει ακόμη σύγχρονα εργαλεία αναφοράς και ανάλυσης δεδομένων, για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και διαχείριση των οικονομικών πόρων και των σχετικών ωφελημάτων.

Το Γενικό Λογιστήριο αναφέρει ότι παραμένει «προσηλωμένο στην αξιοποίηση σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, με στόχο την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης, τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών και την περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Δημόσια Υπηρεσία».

Πηγή: ΚΥΠΕ