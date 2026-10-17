Μουσιούττας: «Καμία σύνταξη δεν μειώνεται με τη μεταρρύθμιση - Όλες θα αυξηθούν»

Ο κ. Μουσιούττας μιλούσε στο Φιλανθρωπικό Δείπνο του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Καϊμακλίου, στη Λευκωσία. Αναφερόμενος στο έργο του Συμβουλίου, είπε ότι εδώ και σχεδόν 60 χρόνια διατηρεί ανοικτές τις πόρτες για την οικογένεια, μέσω του βρεφοκομικού και του παιδοκομικού σταθμού, του κοινοτικού νηπιαγωγείου και της παιδικής λέσχης.

Πίσω από τα προγράμματα, σημείωσε, υπάρχει συνεχής και αθόρυβη εργασία, με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, εξασφάλιση χορηγιών και συντήρηση κτηρίων. Χαρακτήρισε το έργο αυτό σύγχρονο εθελοντισμό, που συνδυάζει όραμα με επιμονή στη λεπτομέρεια και στους κανόνες.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η δράση του Συμβουλίου δεν αποτελεί μόνο κοινωνική προσφορά, αλλά και πολιτική απασχόλησης. Όπως είπε, η εναρμόνιση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, την οποία η Ευρώπη αναγνωρίζει σήμερα ως προτεραιότητα, εφαρμοζόταν στην πράξη από το Συμβούλιο πριν αποκτήσει επίσημη ονομασία.

Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης, πρόσθεσε, αναπτύσσεται σε τρεις άξονες, με πρώτο και πιο απαιτητικό τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Επανέλαβε ότι καμία σύνταξη δεν μειώνεται και ανέφερε ότι οι αυξήσεις θα αφορούν όλες τις συντάξεις, με τη μεγαλύτερη ενίσχυση να κατευθύνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους. Η μεταρρύθμιση, σύμφωνα με τον ίδιο, μειώνει ουσιαστικά την αναλογιστική μείωση για όσους αναγκάστηκαν να αφυπηρετήσουν πρόωρα.

Για πρώτη φορά, όπως ανέφερε, θα συνυπολογίζονται στη σύνταξη και τα χρόνια εκτός μισθωτής εργασίας, όπως η ανατροφή παιδιών, η φροντίδα συγγενικού προσώπου και οι περίοδοι αναπηρίας. Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι με αυτόν τον τρόπο αρχίζει να περιορίζεται το χάσμα μεταξύ των συντάξεων ανδρών και γυναικών, το οποίο συνδέεται με τα χρόνια κατά τα οποία μια μητέρα επιλέγει ή αναγκάζεται να μείνει κοντά στο παιδί της.

Ως δεύτερο άξονα παρουσίασε τη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και, όπως είπε, επηρεάζει ήδη τον μηνιαίο προϋπολογισμό των οικογενειών. Το αφορολόγητο όριο αυξήθηκε και το σύστημα λαμβάνει πλέον υπόψη τα πραγματικά βάρη των νοικοκυριών. Επίσης, θεσπίστηκε έκπτωση για κάθε εξαρτώμενο παιδί, καθώς και για το ενοίκιο ή τους τόκους στεγαστικού δανείου.

Για ένα νέο ζευγάρι με παιδιά, ανέφερε, οι αλλαγές αυτές σημαίνουν ότι περισσότερα χρήματα παραμένουν στο οικογενειακό ταμείο.

Αναφερόμενος στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ο Υπουργός είπε ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει στήριξη, ουσιαστική ανατροφοδότηση και επιμόρφωση. Πρόσθεσε ότι τα παιδιά που σήμερα ξεκινούν στο νηπιαγωγείο αξίζουν, σε λίγα χρόνια, ένα σύγχρονο και ποιοτικό δημόσιο σχολείο.

Ο κ. Μουσιούττας τόνισε ότι, ενώ το κράτος σχεδιάζει τις πολιτικές, άνθρωποι όπως οι εθελοντές οικοδομούν τη ζωντανή κοινωνία. Η Πολιτεία, είπε, οφείλει να στηρίζει τον εθελοντισμό χωρίς να τον υποκαθιστά ή να τον θεωρεί δεδομένο. Πρόσθεσε ότι ο εθελοντής προσφέρει προσωπική φροντίδα, την οποία δεν μπορεί να αγοράσει κανένας προϋπολογισμός.

Πηγή: ΚΥΠΕ