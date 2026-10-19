Οργή αγροτών για τα €4,6 εκατ. για αντιμετώπιση της ξηρασίας - Αναξιοποίητη η πρόσθετη ευρωπαϊκή ενίσχυση, εκτός σχεδίου σημαντικοί κλάδοι

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η ξηρασία προκλήθηκε από την έλλειψη βροχοπτώσεων και τις ακραίες θερμοκρασίες. Προσθέτουν ότι η Κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τη δυνατότητα που παρέχει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για συμπλήρωση του ποσού έως και κατά 200%, ώστε να δοθεί ουσιαστική οικονομική ενίσχυση στους αγρότες.

Οι οργανώσεις εκφράζουν παράλληλα δυσαρέσκεια για τον αποκλεισμό σημαντικών παραγωγικών κλάδων από το σχέδιο, παρά τις σχετικές εισηγήσεις. Μεταξύ αυτών αναφέρουν την πατατοκαλλιέργεια, την αμπελουργία, τη φρουτοκαλλιέργεια, τις υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες, καθώς και τους αγρότες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Υπενθυμίζουν ότι με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2026, ζήτησαν να αυξηθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση και να διευρυνθεί ο κύκλος των δικαιούχων, ώστε να καλυφθούν όλες οι καλλιέργειες.

«Δυστυχώς φαίνεται ότι οι εισηγήσεις μας δεν έχουν ληφθεί υπόψη, αφήνοντας σημαντικό μέρος του αγροτικού κόσμου εκτός της προβλεπόμενης στήριξης. Σε μια περίοδο αυξημένου κόστους παραγωγής και σοβαρών οικονομικών πιέσεων, η Κυβέρνηση οφείλει να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμη δυνατότητα για ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου», αναφέρουν.

Χαρακτηρίζουν επίσης απαράδεκτη τη μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων για ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων, καθώς και τον αποκλεισμό παραγωγών που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην κυπριακή γεωργία και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Οι οργανώσεις καλούν την Κυβέρνηση να επανεξετάσει άμεσα το ύψος της ενίσχυσης και να αξιοποιήσει τη δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης. Ζητούν από το κράτος να διευρύνει το σχέδιο ή να εκπονήσει συμπληρωματικό, εντάσσοντας όλους τους προαναφερθέντες αγροτικούς κλάδους, και να διασφαλίσει δίκαιη και διαφανή κατανομή των διαθέσιμων πόρων μέσα από ουσιαστική διαβούλευση με τις Αγροτικές Οργανώσεις.

«Ο αγροτικός κόσμος δεν ζητά προνόμια, αλλά δίκαιη μεταχείριση, ισότιμη στήριξη και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της κυπριακής γεωργίας», καταλήγει η ανακοίνωση.