Ανδρέας Χαραλάμπους: Η επένδυση στη στατιστική, επένδυση στο μέλλον

Σε ομιλία του στην εκδήλωση που διοργανώνει η Στατιστική Υπηρεσία με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Μέρας Στατιστικής με τίτλο «Ο ρόλος των επίσημων στατιστικών στη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής», ο κ. Χαραλάμπους επεσήμανε ότι «οι στατιστικές δεν είναι απλώς αριθμοί. Είναι η γλώσσα με την οποία κατανοούμε την οικονομία και σχεδιάζουμε το μέλλον.»

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής διαδραματίζει η στατιστική, καθώς επιτρέπει την κατανόηση των οικονομικών εξελίξεων, τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και τη δημοκρατική λογοδοσία, τόνισε.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία χάραξης πολιτικής βασίζεται στα δεδομένα και περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων, την ανάλυση, τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, την εφαρμογή παρεμβάσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και της Eurostat, που διασφαλίζουν κοινές μεθοδολογίες και συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ των κρατών-μελών, ενισχύοντας την αξιοπιστία των εθνικών δεδομένων και τη σύγκλιση πολιτικών στην ΕΕ.

Για την Κύπρο, ο κ. Χαραλάμπους υπογράμμισε ότι, ως μικρή και ανοικτή οικονομία, έχει αυξημένη ανάγκη για έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι υπηρεσίες, η αγορά εργασίας, η στέγαση και η ενεργειακή μετάβαση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η οικονομική κρίση ανέδειξε τη σημασία των αξιόπιστων στατιστικών για τη λήψη έγκαιρων αποφάσεων.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η στατιστική αποτελεί δημόσιο αγαθό, ότι η οικονομική πολιτική πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένα δεδομένα και ότι η επένδυση στη στατιστική συνιστά επένδυση στο μέλλον.