Αφθώδης πυρετός: Απλήρωτες τέσσερις κτηνοτροφικές μονάδες - Τελεσίγραφο 20 ημερών από Παναγροτικό

Ο κ. Καϊλάς είπε ότι, σε συνάντηση με τους αρμόδιους πριν από δύο εβδομάδες, ο Παναγροτικός είχε επισημάνει πως το ποσό των αποζημιώσεων δεν ήταν αρκετά ικανοποιητικό και πως οι κλάδοι δεν επωφελούνται στον βαθμό που θα ήθελε η οργάνωση. Πρόσθεσε ότι τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά ταμεία θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 200%, κάτι που δεν έγινε, καθώς υπήρξε διαφορετική άποψη από τον υπουργό Οικονομικών.

Όπως εξήγησε, μια τέτοια αύξηση θα επέτρεπε να δοθεί ουσιαστικότερη βοήθεια και να συμπεριληφθούν κλάδοι που σήμερα εξαιρούνται. «Βλέπουμε τον πρωτογενή τομέα να μαραίνεται μέρα με τη μέρα. Τα μέτρα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, τα χαιρετήσαμε, αλλά έπρεπε να είναι κάπως αυξημένα», σημείωσε.

Για τις αποζημιώσεις λόγω αφθώδους πυρετού, ο κ. Καϊλάς ανέφερε ότι τέσσερις μονάδες εξακολουθούν να αναμένουν πληρωμή, ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν πληρωθεί. Υπογράμμισε ότι η απόφαση είναι να αποζημιωθούν όλοι, χωρίς εξαίρεση, και ότι τα ποσά πρέπει να καταβληθούν, ενώ τυχόν παρανομίες να εξεταστούν.

Είπε ότι εκείνο που τον ανησυχεί είναι η επαναδραστηριοποίηση. Ανέφερε πως, στη σύσκεψη που έγινε προχθές, προειδοποίησε ότι εάν αυτή δεν προχωρήσει μέσα σε 20 ημέρες, ο Παναγροτικός θα ζητήσει να αρχίσει από τώρα η καταβολή αποζημιώσεων για το απολεσθέν εισόδημα. «Δεν μπορείς να λες στον άλλο, μετά από 7-8 μήνες, ότι δεν θα εργαστεί και να περιμένει. Κατανοούμε τις δυσκολίες, αλλά πρέπει να κατανοήσουν και οι αρμόδιοι ότι ο κόσμος πρέπει να επιστρέψει στη δουλειά του», τόνισε.

Αναφερόμενος στο σχέδιο για το αγροτικό πετρέλαιο, ο κ. Καϊλάς είπε ότι υπάρχει διαφωνία και για τις ασφαλιστικές δικλείδες. Όπως ανέφερε, εάν κάποιοι παραγωγοί έχουν λάβει επιδότηση που υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, ενεργοποιείται οροφή.

Διαφωνία, πρόσθεσε, υπάρχει και ως προς τον χρόνο εξαγγελίας του μέτρου. «Τώρα είναι που θα αγοράσουν οι αγρότες το πετρέλαιο, τώρα είναι οι μήνες της σποράς και της καλλιέργειας. Πώς είναι δυνατόν να το κλειδώνεις τέλος Οκτωβρίου; Έχουμε εισηγηθεί στο Υπουργείο να το αφήσει ανοιχτό μέχρι τον Δεκέμβριο», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ