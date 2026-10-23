Η κλιματική αλλαγή «ροκάνισε» το 5% των εισοδημάτων μας - Μεγαλύτερη η επίπτωση στα φτωχότερα νοικοκυριά

«Oι ιστορικές εμπειρίες από καύσωνες, ξηρασίες και συνδυασμένα φαινόμενα καύσωνα και ξηρασίας έχουν ήδη μειώσει τα εισοδήματα των Κυπρίων κατά περίπου 1.000-1.500 ευρώ ετησίως για το φτωχότερο 20% των νοικοκυριών», τονίζεται στη μελέτη των Jessie Ruth Schleypen, κλιματικού αναλυτή στο Humboldt-Universität zu Berlin και στο ISDC (International Security and Development Center), και του καθηγητή Θεόδωρου Ζαχαριάδη.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι εάν η θερμοκρασία αυξηθεί κατά 2,7 βαθμούς Κελσίου στο τέλος του αιώνα, το οποίο θεωρείται σήμερα το πιθανότερο με βάση, σχεδόν ένα στα δύο κυπριακά νοικοκυριά θα μπορούσε να βρεθεί σε κίνδυνο φτώχειας μέσα στις επόμενες δεκαετίες!

Η Κύπρος στις πιο ευάλωτες χώρες

Σύμφωνα με τη μελέτη, η Κύπρος βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που πλήττονται περισσότερο λόγω του θερμού και ημίξηρου κλίματός της. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μέση απώλεια εισοδήματος που συνδέεται με τα ακραία θερμά και ξηρά φαινόμενα ανέρχεται στο 4% και στην Κύπρο το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 5%. Σε ορισμένες μάλιστα περιοχές της νότιας Ευρώπης, όπως η Ισπανία, οι απώλειες έχουν ήδη προσεγγίσει το 10%.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το φτωχότερο 20% του πληθυσμού έχει χάσει κατά μέσο όρο περίπου 7% του εισοδήματός του εξαιτίας των ακραίων κλιματικών φαινομένων, ποσοστό τρεις ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από αυτό που καταγράφεται στα πλουσιότερα νοικοκυριά. Στην Κύπρο, όπως αναφέραμε, η απώλεια αγγίζει το 9%, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η κλιματική κρίση λειτουργεί και ως μηχανισμός ενίσχυσης των κοινωνικών ανισοτήτων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι οικονομικά ασθενέστεροι πολίτες αφιερώνουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως τρόφιμα, ηλεκτρισμό και υγεία. Πρόκειται ακριβώς για τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από τις αυξήσεις του κόστους που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

«Το βλέπουμε ήδη στους λογαριασμούς μας»

Ο καθηγητής Θεόδωρος Ζαχαριάδης, σχολιάζοντας τα ευρήματα στον «Π», εξηγεί ότι η απώλεια εισοδήματος δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι οι μισθοί έχουν μειωθεί κατά 5% αλλά ότι τα νοικοκυριά χρειάζονται περισσότερα χρήματα για να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο.

Όπως αναφέρει, οι συχνότεροι και εντονότεροι καύσωνες αυξάνουν τις ανάγκες για ψύξη των κατοικιών, οδηγώντας σε υψηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Ταυτόχρονα, οι επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή επηρεάζουν τις τιμές των τροφίμων, και οι ακραίες θερμοκρασίες αυξάνουν και ορισμένες δαπάνες που σχετίζονται με την υγεία. Οι επιβαρύνσεις αυτές είναι αισθητά μεγαλύτερες για τα χαμηλά εισοδήματα, επειδή απορροφούν σημαντικότερο μέρος του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.

Πρόσθετα, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει επίσης την παραγωγικότητα των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε επαγγέλματα που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους, ενώ μακροπρόθεσμα ενδέχεται να επηρεαστεί και η αξία περιουσιακών στοιχείων, ειδικά σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο από ακραία καιρικά φαινόμενα ή υποφέρουν από έντονο φαινόμενο θερμικής νησίδας.

Δυσοίωνες προβλέψεις

Η μελέτη επιχειρεί να αποτυπώσει όχι μόνο τις σημερινές επιπτώσεις αλλά και το τι θα μπορούσε να συμβεί τις επόμενες δεκαετίες.

Στο πιο αισιόδοξο σενάριο, όπου η παγκόσμια υπερθέρμανση περιορίζεται στον στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου, τα κυπριακά νοικοκυριά εκτιμάται ότι θα χάσουν κατά μέσο όρο το 12% του εισοδήματός τους λόγω των συχνότερων ακραίων θερμών και ξηρών γεγονότων. Αν η άνοδος της θερμοκρασίας φτάσει τους 2 βαθμούς Κελσίου, η απώλεια εισοδήματος αυξάνεται στο 21%. Στο επικρατέστερο σήμερα σενάριο, που οδηγεί σε αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κατά περίπου 2,7 βαθμούς μέχρι το τέλος του αιώνα, η απώλεια εισοδήματος στην Κύπρο εκτιμάται στο εντυπωσιακό 54%. Πρόκειται για ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ένα από τα μεγαλύτερα που καταγράφονται σε ολόκληρη την ήπειρο.

Ο κ. Ζαχαριάδης σημειώνει ότι, παρ' όλο που ο πλανήτης εξακολουθεί να μην κινείται αρκετά γρήγορα για να περιορίσει την άνοδο της θερμοκρασίας, η παγκόσμια κινητοποίηση έχει φέρει πρόοδο σε σχέση με τις προβλέψεις πριν από δεκαπέντε χρόνια.

«Τότε», λέει, «οι εκτιμήσεις έδειχναν ότι ο πλανήτης μπορούσε να οδηγηθεί σε αύξηση θερμοκρασίας της τάξης των 3,5 βαθμών Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα. Σήμερα οι προβλέψεις συγκλίνουν γύρω στους 2,7 βαθμούς, κάτι που σαφώς είναι καλύτερο». Η θετική αυτή εξέλιξη, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει περιοριστεί ανάλογα. Αντίθετα, οι συνέπειες της υπερθέρμανσης είναι πιο σοβαρές απ' ό,τι θεωρούσαν οι επιστήμονες πριν από μία ή δύο δεκαετίες.

«Ναι μεν η προβλεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας είναι χαμηλότερη, όμως οι επιπτώσεις της αποδεικνύονται μεγαλύτερες από αυτές που νομίζαμε», σημειώνει, εξηγώντας ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι επιπτώσεις στην οικονομία, στην υγεία, στην αγροτική παραγωγή και στα εισοδήματα εμφανίζονται νωρίτερα και με μεγαλύτερη ένταση από ό,τι ανέμεναν τα κλιματικά μοντέλα του παρελθόντος.

Προσαρμογή και κοινωνική προστασία

Οι μελετητές υπογραμμίζουν ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Απαιτείται ταυτόχρονα μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Ο καθηγητής Ζαχαριάδης θεωρεί ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, στη θερμομόνωση παλαιών κτηρίων, στην επέκταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσω ενεργειακών κοινοτήτων και στη δημιουργία πιο πράσινων και δροσερών αστικών γειτονιών.

Το Σχόλιο Πολιτικής εισηγείται την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, με στόχο τη στήριξη νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και ενεργειακής φτώχειας.