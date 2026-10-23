Μουσιούττας: Πρόταση διαμεσολάβησης για τη συλλογική σύμβαση στους λιμενεργάτες

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρει ότι αναμένεται τόσο η συνδικαλιστική όσο και η εργοδοτική πλευρά να επιδείξουν υπευθυνότητα, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναταραχή στους λιμένες της Δημοκρατίας.

Μεσολαβητική πρόταση για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης που καθορίζει τους όρους εργοδότησης των λιμενεργατών και σημειωτών στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας παρέδωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας, στο πλαίσιο του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

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