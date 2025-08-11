Κουμής: Η επιστροφή τουριστικής δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές το μεγάλο στοίχημα

Το μεγάλο στοίχημα για το Υφυπουργείο Τουρισμού είναι επιστρέψουν οι πληγείσες περιοχές το ταχύτερο στην τουριστική δραστηριότητα, δήλωσε ο Υφυπουργός Κώστας Κουμής.

Σε δηλώσεις μετά από επίσκεψη στο Όμοδος, κοινότητα που επλήγη από την καταστροφική πυρκαγιά τον Ιούλιο, ο κ. Κουμής υπενθύμισε ότι στην πρώτη κιόλας συνεδρία μετά τις πυρκαγιές το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σειρά οριζόντιων μέτρων και μεταξύ των μέτρων που είχαν εξαγγελθεί την 30ή Ιουλίου ήταν και τα μέτρα του Υφυπουργείου Τουρισμού, τα οποία είχαν σκοπό και στόχο να καλύψουν περιπτώσεις διαφυγόντων εσόδων, αλλά και να οδηγήσουν τις πληγείσες περιοχές σε ταχύτερη τουριστική ανάκαμψη.

Σήμερα, είπε, είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα ειλικρινή διάλογο και με τους Προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων που ανήκουν στις πληγείσες περιοχές και και με τους επηρεάζομενους επιχειρηματίες.

"Επεξηγήσαμε τις αποφάσεις και τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει εμείς ως Υφυπουργείο Τουρισμού. Εκείνο που διαγνώσαμε σήμερα είναι ότι απαιτείται στήριξη και για τα κέντρα αναψυχής που λειτουργούν εντός των πληγεισών περιοχών και για τα καταστήματα παραδοσιακών προϊόντων ίσως και κάποιες άλλες κατηγορίες. Είναι πρόβλημα η κωδικοποίηση θα πρέπει να το δούμε αυτό και θα δούμε πώς προχωρούμε" ανέφερε ο Υφυπουργός.

Για μας, πρόσθεσε, "το μεγάλο στοίχημα είναι επιστρέψουν οι πληγείσες περιοχές το ταχύτερο στην τουριστική δραστηριότητα. Ζητήσαμε και από τους ίδιους να μας δώσουν στοιχεία για τους τουριστικούς πράκτορες που εκτελούσαν δραστηριότητες στην περιοχή και τα έχουν είτε αναστείλει είτε μεταφέρει στο επόμενο έτος. Γίνεται συλλογική προσπάθεια, είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία και με τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών, ο οποίος έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο".

Ο κ. Κουμής είπε ότι διαπιστώθηκε επίσης σήμερα ότι σε μεγάλο βαθμό οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις είναι ευχαριστημένες με τα μέτρα που εξήγγειλαν, αλλά επίσης είναι και ευχαριστημένες με την προσέγγιση της Κυβέρνησης σε οριζόντια βάση.

"Εμείς είμαστε εδώ για να δούμε κάθε πτυχή του θέματος που εμπίπτει στο πλαίσιο των δικών μας αρμοδιοτήτων και πολύ ευχαρίστως να δούμε πώς προχωρούμε" είπε ο Υφυπουργός.

Απαντώντας ερώτηση είπε ότι στις 30 Ιουλίου αποφασίστηκε επίσης σχέδιο εγχώριο τουρισμού από την πρώτη Ιανουαρίου 2026. Υπενθύμισε ότι εκείνη την ημέρα είχαν ληφθεί σειρά αποφάσεων δηλαδή το σχέδιο στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων στη βάση οικονομικών αποζημιώσεων και το σχέδιο εγχώριου τουρισμού. Ουσιαστικά, είπε, τα μέτρα κάλυπταν δύο περιόδους, την περίοδο μέχρι το τέλος του 2025 που αφορά αποζημιώσεις και το δεύτερο την περίοδο από 1/1/2026 με σκοπό την ταχύτερη ανάκαμψη των περιοχών ως τουριστικοί προορισμοί.

Το ένα σχέδιο, ανέφερε, δεν αναιρεί το άλλο ούτε και την προσπάθεια για ταχύτητερη ανάκαμψη. Επίσης, είπε ότι σήμερα συζήτησαν για την ανάγκη να διοργανώσουν εξορμήσεις δημοσιογράφων στις πληγείσες περιοχές, αλλά σημείωσε ότι αυτά θα γίνουν όταν θα υπάρχει μια καλή τουριστική εμπειρία. Εχουμε λίγο δρόμο ακόμα η κάθε λεπτομέρεια έχει τη σημασία της και είμαστε εδώ για να ακούσουμε και την κάθε λεπτομέρεια, είπε ο Υφυπουργός.

Σε ό,τι αφορά τις ακυρώσεις κυρίως Κυπρίων, είπε ότι το ανέμεναν αυτό εξ ου και εξήγγειλαν τα σχέδια διαφυγόντων εσόδων για να στηρίξουν τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις.

Εκανε έκκληση προς τους Κύπριους να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αλλά και έκκληση προς τους επιχειρηματίες να στηρίξουν ο ένας τον άλλον.

Πηγή: ΚΥΠΕ