Αρχίζει η καταβολή αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους της ορεινής Λεμεσού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Την προηγούμενη εβδομάδα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης για καταβολή του εφάπαξ ποσού για τις βασικές ανάγκες στους επηρεαζόμενους πολίτες.

Κλήθηκαν οι πρώτοι επηρεαζόμενοι για να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του ποσού, σχετικά με την οικονομική στήριξη που δεσμεύθηκε η κυβέρνηση να δώσει στους πυρόπληκτους της Λεμεσού για αποκατάσταση και επιδιόρθωση των ζημιών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου., παρά την περιπλοκότητα της διαδικασίας, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών για άμεση διεκπεραίωσή της, με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών και την γρήγορη επιστροφή των πολιτών στην καθημερινότητά τους. 

Επιπλέον, σεανάρτησή του, ο Υπουργός Εσωτερικών σημειώνει ότι ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η διαδικασία έγκρισης για καταβολή του εφάπαξ ποσού για τις βασικές ανάγκες στους επηρεαζόμενους πολίτες. Συνολικά, η εφάπαξ οικονομική στήριξη δόθηκε σε 286 δικαιούχους με συνολική δαπάνη περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ.

