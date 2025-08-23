Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Σημαντικό κενό στις ψηφιακές δεξιότητες

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Κομισιόν του 2025 που αξιολογεί την πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ, η Κύπρος εμφανίζεται να βρίσκεται στον σωστό δρόμο για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2030

Η Κύπρος έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο σε αρκετούς τομείς της ψηφιακής μετάβασης και της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών, εξακολουθώντας όμως να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ ηλικιών. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Κομισιόν του 2025 που αξιολογεί την πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμο...

