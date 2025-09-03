Σχέδια ενίσχυσης της απασχόλησης ενέκρινε το Υπουργικό

Σχέδια για ενίσχυση της απασχόλησης που αφορούν ομάδες πολιτών που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός παραγωγικής διαδικασίας ενέκρινε, την Τετάρτη, το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα σχέδια αφορούν 2110 άτομα και έχουν προϋπολογισμό 18 εκ. ευρώ.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του σώματος, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, είπε πως το Υπουργικό ενημερώθηκε για την επίτευξη των στόχων σχετικά με τη βελτίωση της αγοράς εργασίας και για την εδραίωση των συνθηκών πλήρους απασχόλησης που διαμορφώθηκαν κατά τη τελευταία διετία, ενέκρινε τέσσερα στοχευμένα σχέδια κινήτρων για την πρόσληψη πολιτών που βρίσκονται εκτός της παραγωγικής διαδικασίας.

Είπε πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε κάτω από το 5% και κινείται στα επίπεδα του 2008, ενώ το ποσοστό απασχόλησης ξεπέρασε το 80%, που αποτελεί την καλύτερη επίδοση που καταγράφηκε διαχρονικά και συνιστά την επίτευξη ενός ευρωπαϊκού στόχου που καθορίστηκε με χρονικό ορίζοντα το 2030.

«Η θετική πορεία της κυπριακής αγοράς εργασίας αποτυπώνεται ευνοϊκά σε σχέση με τους μέσους όρους της ΕΕ και της Ευρωζώνης και τοποθετεί τη χώρα μας μεταξύ των κρατών μελών που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις πανευρωπαϊκά», σημείωσε

Ανέφερε πως τα στοχευμένα σχέδια κινήτρων που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο αποσκοπούν, σε συνδυασμό με άλλες ανάλογες πολιτικές, στην εδραίωση των συνθηκών πλήρους απασχόλησης, με έμφαση σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός παραγωγικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, τα σχέδια επικεντρώνονται σε γυναίκες οποιασδήποτε ηλικίας, σε άτομα 50 έως 65 ετών, σε άτομα 15 έως 29 ετών καθώς επίσης και σε γυναίκες για εργοδότηση με ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.

Τα στοχευμένα σχέδια καλύπτουν συνολικά 2110 άτομα, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 18 εκ. ευρώ, που συγχρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος πολιτικής συνοχής «Θάλεια 2021-2027», ανέφερε.

Είπε πως οι λεπτομέρειες θα δοθούν εντός της ημέρας από το Τμήμα Εργασίας και η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας που αναπτύχθηκε για τη διευκόλυνση των πολιτών και την επιτάχυνση της διαδικασίας.

