Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σχέδια ενίσχυσης της απασχόλησης ενέκρινε το Υπουργικό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Η θετική πορεία της κυπριακής αγοράς εργασίας αποτυπώνεται ευνοϊκά σε σχέση με τους μέσους όρους της ΕΕ και της Ευρωζώνης και τοποθετεί τη χώρα μας μεταξύ των κρατών μελών που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις πανευρωπαϊκά», σημείωσε

Σχέδια για ενίσχυση της απασχόλησης που αφορούν ομάδες πολιτών που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός παραγωγικής διαδικασίας ενέκρινε, την Τετάρτη, το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα σχέδια αφορούν 2110 άτομα και έχουν προϋπολογισμό 18 εκ. ευρώ.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του σώματος, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, είπε πως το Υπουργικό ενημερώθηκε για την επίτευξη των στόχων σχετικά με τη βελτίωση της αγοράς εργασίας και για την εδραίωση των συνθηκών πλήρους απασχόλησης που διαμορφώθηκαν κατά τη τελευταία διετία, ενέκρινε τέσσερα στοχευμένα σχέδια κινήτρων για την πρόσληψη πολιτών που βρίσκονται εκτός της παραγωγικής διαδικασίας.

Είπε πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε κάτω από το 5% και κινείται στα επίπεδα του 2008, ενώ το ποσοστό απασχόλησης ξεπέρασε το 80%, που αποτελεί την καλύτερη επίδοση που καταγράφηκε διαχρονικά και συνιστά την επίτευξη ενός ευρωπαϊκού στόχου που καθορίστηκε με χρονικό ορίζοντα το 2030.

«Η θετική πορεία της κυπριακής αγοράς εργασίας αποτυπώνεται ευνοϊκά σε σχέση με τους μέσους όρους της ΕΕ και της Ευρωζώνης και τοποθετεί τη χώρα μας μεταξύ των κρατών μελών που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις πανευρωπαϊκά», σημείωσε

Ανέφερε πως τα στοχευμένα σχέδια κινήτρων που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο αποσκοπούν, σε συνδυασμό με άλλες ανάλογες πολιτικές, στην εδραίωση των συνθηκών πλήρους απασχόλησης, με έμφαση σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός παραγωγικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, τα σχέδια επικεντρώνονται σε γυναίκες οποιασδήποτε ηλικίας, σε άτομα 50 έως 65 ετών, σε άτομα 15 έως 29 ετών καθώς επίσης και σε γυναίκες για εργοδότηση με ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.

Τα στοχευμένα σχέδια καλύπτουν συνολικά 2110 άτομα, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 18 εκ. ευρώ, που συγχρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος πολιτικής συνοχής «Θάλεια 2021-2027», ανέφερε.

Είπε πως οι λεπτομέρειες θα δοθούν εντός της ημέρας από το Τμήμα Εργασίας και η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας που αναπτύχθηκε για τη διευκόλυνση των πολιτών και την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited