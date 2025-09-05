Θέλουμε έρευνες στον βυθό για τον GSI

«Δεν υπάρχουν διαφορές με την ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχουν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ και για να είναι βιώσιμο το έργο αυτές τις υποχρεώσεις πρέπει να τις υλοποιήσει». Αυτή η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας το βράδυ της Πέμπτης για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας (GSI), την οποία επανέλαβε την Παρασκευή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δείχνει να πετάει στην Ελλάδα το μπαλάκι για την υλοποίηση του έργου. Η εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για την εκτ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!