Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Θέλουμε έρευνες στον βυθό για τον GSI

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Header Image

Το προαπαιτούμενο που θέτει η κυπριακή πλευρά για να προχωρήσει στην εκταμίευση των €25 εκατ. προς τον ΑΔΜΗΕ, η εκτέλεση ερευνών στον βυθό, περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Την ίδια ώρα η Ελλάδα αναμένει ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων προς τον ΑΔΜΗΕ από την ΡΑΕΚ για να προχωρήσει στην έκδοση NAVTEX για να γίνει η βυθομέτρηση

«Δεν υπάρχουν διαφορές με την ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχουν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ και για να είναι βιώσιμο το έργο αυτές τις υποχρεώσεις πρέπει να τις υλοποιήσει». Αυτή η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας το βράδυ της Πέμπτης για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας (GSI), την οποία επανέλαβε την Παρασκευή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δείχνει να πετάει στην Ελλάδα το μπαλάκι για την υλοποίηση του έργου. Η εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για την εκτ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΕΥΡΩΠΑΪΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited