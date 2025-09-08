Από κόσκινο η φορολογική μεταρρύθμιση - Απαιτούν ανακούφιση των νοικοκυριών από έμμεσους φόρους

Από κόσκινο θα περάσει η προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση, με τις αντιδράσεις να μην κοπάζουν λίγες μέρες πριν να εκπνεύσει η προθεσμία για τη διαβούλευση επί των σχετικών νομοσχεδίων. Ενώ έχουν κατευναστεί οι ανησυχίες των επιχειρηματικών συνδέσμων για πρόνοιες των νομοσχεδίων που έπλητταν, κατά τη γνώμη τους, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και των επιχειρήσεων, οι φωνές και τα πυρά για στήριξη της επιχειρηματικότητας αντί της ανακούφισης των νοικοκυριών δεν σταματούν. Η ΣΕΚ θα έχει τις επόμενε...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!