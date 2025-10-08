Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ρήγμα εμπιστοσύνης για την ΑΤΑ- Έντονη καχυποψία κοινωνικών εταίρων για κάθε κίνηση κυβέρνησης

Το νέο στοιχείο, από την πλευρά της κυβέρνησης, είναι η ενεργός εμπλοκή και του υπουργού Οικονομικών, ο οποίος αναζητεί μια πρακτική λύση που θα οδηγήσει στην άρση του αδιεξόδου, υπό τη μορφή και αντισταθμιστικών μέτρων

Γράφουν: ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ Η άρση του αδιεξόδου στη διαβούλευση για την ΑΤΑ περνά πλέον μέσα από την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των κοινωνικών εταίρων στους χειρισμούς της κυβέρνησης, με την κρίση εμπιστοσύνης να μην αφορά μόνο το πρόσωπο του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, αλλά συνολικά την κυβέρνηση. Η κίνηση της εργοδοτικής πλευράς, της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ, να ανακοινώσει ότι δεν θα προσέλθει σε συναντήσεις για την ΑΤΑ με κρατικό αξιωματούχο μέχρι την προσεχή Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, οπότε οι εκτελεστι...

