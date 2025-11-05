Το «Άλμα» προσπαθεί να κόψει το ρεύμα της προόδου - Οργισμένη αντίδραση από τις συντεχνίες Cyta

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της Cyta, ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), ΑΣΕΤ-CYTA (ΟΥΥΚ-ΣΕΚ), ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ (ΠΟΑΣΩ), ΣΕΠ-ΑΤΗΚ σε ανακοίνωσή τους με σχετικά με δηλώσεις από το Κίνημα Αλμα, αναφέρουν ότι το Άλμα επιχειρεί να αποτρέψει τη Cyta από το να αποκτήσει τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας αναχρονιστικά επιχειρήματα (Cyta Power) και εκφράζουν έκπληξη για τις δηλώσεις.

Περαιτέρω οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις αναφέρουν ότι σε όλες τις προηγμένες χώρες (ειδικά σε θέματα τηλεπικοινωνιών) είναι γενικώς παραδεκτό ότι η παραγωγή ενέργειας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής επιβίωσης και ευημερίας των οργανισμών, που ασχολούνται με τον ευρύτερο τομέα της πληροφορίας και τους προσδίδει στρατηγικά πλεονεκτήματα και έλεγχο σε ένα σημαντικότατο συστατικό των δραστηριοτήτων τους, η ανάγκη του οποίου αυξάνεται ραγδαία στην εποχή των υπηρεσιών cloud και του ΑΙ.

Προσθέτουν ότι πέραν αυτού, η μη αναγνώριση της Cyta ως επιτυχημένου πρότυπου οργανισμού που από την μία εφαρμόζει κρατική πολιτική και από την άλλη λειτουργεί ως κερδοφόρος οργανισμός σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού (και αποφέρει σημαντικά έσοδα στον ιδιοκτήτη του, το κράτος) αποτελεί παρωχημένη προσέγγιση, στην βάση του μαύρο, άσπρο. Δεν είδαμε δε, να επιδεικνύεται τέτοιος ζήλος, όταν τα δίκτυα οπτικών ινών της ΑΗΚ, ενοικιάζονταν σε ιδιώτες (με ευνοϊκούς όρους) για να ανταγωνίζονται την Cyta, προσθέτουν.

ΚΥΠΕ