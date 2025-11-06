Στη Βουλή με συναίνεση για εφαρμογή φορολ. μεταρρύθμισης από 1η Ιανουαρίου, λέει ο ΚΕ

Η Κυβέρνηση προσέρχεται στη Βουλή με πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης, ώστε η συζήτηση να προχωρήσει με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και η εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης συνολικά να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2026, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων την Πέμπτη, ο Εκπρόσωπος είπε ότι η Κύπρος που αλλάζει δεν είναι σύνθημα αλλά καθημερινή πράξη ευθύνης και η φορολογική μεταρρύθμιση είναι μια από τις πιο ξεκάθαρες αποδείξεις αυτής της αλλαγής.

Επανέλαβε ότι η Κυβέρνηση προχωρεί σε μια συνολική αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, ώστε να είναι πιο δίκαιο, πιο αποδοτικό και πιο βιώσιμο, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των πολιτών και της οικονομίας του σήμερα και του αύριο, προσθέτοντας ότι στόχος των έξι νομοσχεδίων είναι η μείωση του φορολογικού βάρους, η στήριξη της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος και η προώθηση της απασχόλησης, η στήριξη των νέων ζευγαριών για απόκτηση πρώτης κατοικίας και η ενθάρρυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης των νοικοκυριών.

Αφού αναφέρθηκε στα πολύ καλά δεδομένα της κυπριακής οικονομίας "που διανύει σήμερα μια από τις καλύτερες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών", ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση διαθέτει παράλληλα και έντονο αναπτυξιακό πρόσημο, προωθεί την καινοτομία, την έρευνα, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, με μέτρα που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και μειώνουν το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις και καθιερώνει ένα απλό, σταθερό και διαφανές πλαίσιο που ενισχύει τη φορολογική συμμόρφωση και περιορίζει τη φοροδιαφυγή.

"Η φορολογική μεταρρύθμιση δεν είναι μια απλή λογιστική άσκηση. Είναι μια πολιτική επιλογή που αποδεικνύει πως όταν υπάρχει σταθερότητα, υπευθυνότητα και σχέδιο, η πρόοδος μεταφράζεται σε ουσιαστικό όφελος για την κοινωνία. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που φτάνει στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά", ανέφερε.

Το επίπεδο ανεργίας επιβεβαιώνει τη δυναμική και ανθεκτικότητα της οικονομίας

Παράλληλα, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η ανεργία στην Κύπρο μειώθηκε τον Οκτώβριο του 2025 στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσία,ς με τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων να είναι στα 7.099 άτομα.

Επίσης, με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, ο δείκτης ανεργίας διαμορφώθηκε στα 9.476 άτομα, σημειώνοντας ετήσια μείωση 8,8% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024.

Τα στοιχεία αυτά, πρόσθεσε, επιβεβαιώνουν τη δυναμική και την ανθεκτικότητα της οικονομίας, αλλά και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που εφαρμόζει η Κυβέρνηση για τη στήριξη της απασχόλησης και η αποκλιμάκωση της ανεργίας σε βασικούς τομείς, όπως το εμπόριο, οι κατασκευές, η μεταποίηση και οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, συνδέεται άμεσα με τη συνολική ανάπτυξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.

Ο ΚΕ πρόσθεσε, εξάλλου, ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και να δημιουργηθούν θετικές προοπτικές για όλους, συμπεριλαμβανομένων των νέων Κυπρίων που βρίσκονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν και να εργαστούν στην πατρίδα του.

Πηγή: ΚΥΠΕ