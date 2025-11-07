Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΑΤΑ: Άφησαν τη βόμβα να εκραγεί, οι ευθύνες για την πολιτική διαχείριση

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Στον δημόσιο λόγο μπήκε και η αναφορά του γ.γ. της ΣΕΚ για «αόρατο χέρι» που «ξηλώνει τα πάντα». «Δεν γνωρίζω», είπε ο Πρόεδρος. Δεν νομίζει να είναι αβάσιμες, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος!

Εκ του αποτελέσματος η προσπάθεια της κυβέρνησης να διαχειριστεί το θέμα της ΑΤΑ και να οδηγήσει σε μια μόνιμη διευθέτηση απέτυχε. Μετά από μήνες διαλόγου και δεσμεύσεων που ανέλαβε έναντι των δύο εμπλεκόμενων πλευρών, εργοδότες και συντεχνίες, καθυστέρησε στην ανάληψη αποφασιστικής παρέμβασης και δράσης προκειμένου να κλείσει το ζήτημα. Τώρα η κυβέρνηση έχει στα χέρια της μια ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση, μετά το ηχηρό όχι των εργοδοτών. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μίλησε χθες για δεύτερες και τρίτες επιλογές, οι οποίες μοιάζουν αόριστες αν ληφθεί υπόψη τι προηγήθηκε τους τελευταίους μήνες. Μια αλυσίδα γεγονότων οδήγησε στο σημερινό αδιέξο...

