Κατεχόμενα: Θέμα ημερών η απελευθέρωση του γύπα – Σε μεγαλύτερο κλωβό

Σε στάδιο προετοιμασίας για την απελευθέρωσή του βρίσκεται ο ισπανικός Γύπας, ο οποίος βρίσκεται από τις 21 Οκτωβρίου σε ιδιωτικό κέντρο περίθαλψης άγριας ζωής στα κατεχόμενα, μετά από ανάγκη για παροχή κτηνιατρικής φροντίδας. Πρόκειται για ένα από τους Γύπες που έχουν εισαγάγει τα τελευταία χρόνια από την Ισπανία ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. «Το πτηνό παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Έχει πάρει βάρος και έχει μεταφερθεί σε πιο μεγάλο κλωβό, για να μπορούν να δυναμώσουν οι μύες του», δήλωσε στον «Π» η διευθύντρια του Πτηνολογικού Συνδέσμου, Μέλπω Αποστολίδου. Πλέον προετοιμάζεται για την απελευθέρωσή του, η οποία, σημείωσε, είναι θέμα ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την παρακολούθηση του συγκεκριμένου πτηνού με πομπό, ο Πτηνολογικός και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας διαπίστωσαν ότι παρέμενε για αρκετές ώρες ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται από αυτό το είδος. Εξέπεμπε σήμα από την κατεχόμενη Αμμόχωστο, αρχικά από την οροφή ενός κτηρίου και μετά από σημείο κοντά σε υγρότοπο. Τότε ο Πτηνολογικός κινητοποιήθηκε και, αφού έκρινε ότι το πτηνό έπρεπε άμεσα να τύχει περίθαλψης, επικοινώνησε με το εξειδικευμένο κέντρο και ζήτησε βοήθεια. Ακολούθως το πουλί εντοπίστηκε εξουθενωμένο και αφυδατωμένο.

Αρνητικές οι εξετάσεις

Η εξέταση δεν έδειξε εξωτερικούς τραυματισμούς, ενώ, πάλι μέσω συνεργασίας, ο Πτηνολογικός εξασφάλισε δείγματα από το πουλί, τα οποία αποστάλθηκαν στο Γενικό Χημείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τοξικολογικές εξετάσεις, στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για διερεύνηση τυχόν ασθένειας και σε ιδιωτικό εργαστήριο στις ελεύθερες περιοχές για έλεγχο μολύβδου, διότι εάν ο Γύπας κατανάλωσε πυροβολημένο πτηνό, αυτό αποτελεί τοξική τροφή. Την περασμένη Τετάρτη βγήκαν και τα τελευταία αποτελέσματα, αυτά των τοξικολογικών εξετάσεων και αυτά για οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά, οι οποίες, σύμφωνα με την Μέλπω Αποστολίδου, ήταν αρνητικές. Στο σύνολό τους όλες οι εξετάσεις ήταν αρνητικές.

Ελεύθεροι 45 Γύπες

Ο Γύπας ήταν ελεύθερος στους κυπριακούς αιθέρες περίπου εδώ και έναν χρόνο. Συγκεκριμένα, μετά την εισαγωγή του μαζί με άλλους γύπες από την Ανδαλουσία της Ισπανίας και την παραμονή του σε ειδικό κλωβό για εγκλιματισμό, απελευθερώθηκε από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας τον Ιούλιο του 2024. 45 Γύπες βρίσκονται ελεύθεροι αυτήν τη στιγμή στην Κυπρο. Οι Γύπες που εισάγονται τα τελευταία χρόνια για ενίσχυση του πληθυσμού του Πυρόχρου Γύπα, αποτελούν δωρεά της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.