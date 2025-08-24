Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Με νέα μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου προχωρεί η Τουρκία, γράφει το TRT Haber

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η Τουρκία προχωρά στην κατασκευή μιας νέας πλωτής πλατφόρμας παραγωγής (FPU) με στόχο τον τετραπλασιασμό της ημερήσιας παραγωγής φυσικού αερίου από το Κοίτασμα Σακάρια στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η παραγωγή αναμένεται να φτάσει τα 40 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως έως τα μέσα του 2028.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TRT Haber, το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με κινεζική εταιρεία για την προμήθεια της νέας πλατφόρμας. Η σύμβαση καλύπτει τις δραστηριότητες μηχανικής, προμήθειας, κατασκευής, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία, με την κατασκευή της πλατφόρμας να έχει ήδη ξεκινήσει στην Κίνα.

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, επισήμανε ότι η νέα πλατφόρμα θα ανεβάσει την ημερήσια παραγωγή στα 40 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ο κ. Μπαϊρακτάρ διευκρίνισε ότι η τρέχουσα ημερήσια παραγωγή από το Κοίτασμα Σακάρια ανέρχεται σε 9,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας «Osman Gazi» στα μέσα του 2026, η παραγωγή θα φτάσει τα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ με τη νέα πλατφόρμα, που θα τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του 2028, η παραγωγή θα τετραπλασιαστεί σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Η νέα πλωτή πλατφόρμα, παρόμοιας μορφής με το «Osman Gazi», θα έχει μήκος 273 μέτρα, πλάτος 54 μέτρα και θα μπορεί να φιλοξενήσει 150 άτομα προσωπικό. Θα αγκυροβοληθεί μόνιμα σε απόσταση περίπου 180 χιλιομέτρων από την ακτή, σε βάθος 2.200 μέτρων. 

KΥΠΕ

