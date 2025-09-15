Κοντά σε συμφωνία με την Κίνα για το TikTok δήλωσε ο Υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ

Κοντά σε συμφωνία με την Κίνα για το TikTok βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, ενόψει της δεύτερης ημέρας εμπορικών συνομιλιών με κινεζική αντιπροσωπεία στη Μαδρίτη. Τόνισε, πάντως, ότι ακόμη κι αν δεν υπάρξει συμφωνία, αυτό δεν θα επηρεάσει τη γενικότερη σχέση Ουάσιγκτον – Πεκίνου, η οποία, όπως είπε, «παραμένει πολύ καλή σε ανώτατο επίπεδο».

Οι διαπραγματεύσεις, οι τέταρτες σε διάστημα τεσσάρων μηνών, συνεχίζονται τη Δευτέρα στο Παλάθιο δε Σάντα Κρους, που στεγάζει το ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε την Κυριακή, έπειτα από έξι ώρες συζητήσεων, χωρίς ωστόσο να διαφανεί σημαντική πρόοδος. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο TikTok, τους δασμούς και τη γενικότερη οικονομία.

Επικεφαλής των αντιπροσωπειών είναι ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ και ο Κινέζος Αναπληρωτής Πρωθυπουργός Χε Λιφένγκ, οι οποίοι από τον Μάιο πραγματοποιούν συναντήσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις για να γεφυρώσουν τις διαφορές που προκάλεσαν οι αυξημένοι δασμοί που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις κινεζικές εισαγωγές και τα αντίμετρα του Πεκίνου, περιλαμβανομένης της διακοπής των εξαγωγών σπάνιων γαιών προς τις ΗΠΑ.

Τον Ιούλιο, στη Στοκχόλμη, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε 90ήμερη εμπορική εκεχειρία που οδήγησε σε σημαντική μείωση των εκατέρωθεν δασμών και στην επανεκκίνηση των εξαγωγών σπάνιων γαιών. Ωστόσο, οι προσδοκίες για ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στη Μαδρίτη παρέμεναν χαμηλές, με πιθανότερη εξέλιξη την παράταση της προθεσμίας που έχει δοθεί στη ByteDance, κινεζική ιδιοκτήτρια εταιρεία του TikTok, να εκποιήσει τις αμερικανικές της δραστηριότητες έως τις 17 Σεπτεμβρίου ή αλλιώς να αντιμετωπίσει απαγόρευση στις ΗΠΑ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι καθοριστική πρόοδος δεν θα υπάρξει πριν από μια κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Το Πεκίνο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεν θα συμφωνήσει σε τέτοια συνάντηση προτού υπάρξει σαφήνεια ως προς το αποτέλεσμα, ενώ πιέζει για περαιτέρω χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές ημιαγωγών και άλλων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Η κινεζική πρεσβεία στη Μαδρίτη ενημέρωσε ότι πιθανόν να πραγματοποιηθεί καταληκτική συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Δευτέρας, γεγονός που δείχνει ότι οι συνομιλίες μπορεί να ολοκληρωθούν γρήγορα.

